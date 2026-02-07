MU Conseils ouvre un bureau à Chicoutimi 

Par Karianne Nepton-Philippe 12:00 PM - 7 février 2026
Temps de lecture :

Jessica Prescott, conseillère stratégique, et Jean-Philippe L. Messier, directeur général de MU Conseils. Photo MU Conseils

L’entreprise MU Conseils élargit sa portée de services en ouvrant un bureau à Chicoutimi. 

Ce nouveau pôle s’ajoute aux deux autres existants, à Baie-Comeau et à Québec. 

Le bureau est situé dans l’espace de travail collaboratif Le Bureau – Milieu d’affaires. C’est la conseillère stratégique Jessica Prescott qui dirigera cette antenne.

« Notre présence permanente au Saguenay nous permettra de mieux répondre aux besoins en participation publique des communautés de cette région et de contribuer activement à son développement durable », écrit l’entreprise sur sa page LinkedIn.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le Baie-Comois Vincent Roberge-Poitras compétitionne en Afrique

Le Happening des arts de Tadoussac prend une pause

Pour survivre, les régions ont besoin de plus d’immigrants, plaide la FQM

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Le Baie-Comois Vincent Roberge-Poitras compétitionne en Afrique

Consulter la nouvelle

Le Happening des arts de Tadoussac prend une pause

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 février 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer