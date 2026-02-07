MU Conseils ouvre un bureau à Chicoutimi
Jessica Prescott, conseillère stratégique, et Jean-Philippe L. Messier, directeur général de MU Conseils. Photo MU Conseils
L’entreprise MU Conseils élargit sa portée de services en ouvrant un bureau à Chicoutimi.
Ce nouveau pôle s’ajoute aux deux autres existants, à Baie-Comeau et à Québec.
Le bureau est situé dans l’espace de travail collaboratif Le Bureau – Milieu d’affaires. C’est la conseillère stratégique Jessica Prescott qui dirigera cette antenne.
« Notre présence permanente au Saguenay nous permettra de mieux répondre aux besoins en participation publique des communautés de cette région et de contribuer activement à son développement durable », écrit l’entreprise sur sa page LinkedIn.
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord