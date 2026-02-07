MU Conseils ouvre un bureau à Chicoutimi 

L’entreprise MU Conseils élargit sa portée de services en ouvrant un bureau à Chicoutimi.

Ce nouveau pôle s’ajoute aux deux autres existants, à Baie-Comeau et à Québec.

Le bureau est situé dans l’espace de travail collaboratif Le Bureau – Milieu d’affaires. C’est la conseillère stratégique Jessica Prescott qui dirigera cette antenne.

« Notre présence permanente au Saguenay nous permettra de mieux répondre aux besoins en participation publique des communautés de cette région et de contribuer activement à son développement durable », écrit l’entreprise sur sa page LinkedIn.