Un début de février froid sur la Côte-Nord avant un retour graduel à la normale

L’hiver devrait conserver son emprise sur la Côte-Nord au début du mois de février, avec des températures sous les normales et peu de tempêtes majeures à l’horizon, avant un retour graduel à des conditions plus saisonnières vers la mi-février, selon Environnement et Changement climatique Canada.

Dans son aperçu météorologique pour février 2026, Environnement Canada indique que « le régime de température à la fin de janvier devrait se maintenir au cours des prochaines semaines ». Cette situation est attribuable à « une configuration atmosphérique favorable au maintien de l’air froid sur l’est de l’Amérique du Nord, notamment en raison du déplacement du vortex polaire vers nos latitudes ».

Sur la Côte-Nord, ce contexte se traduira par un début de mois plus froid que la normale, notamment dans les secteurs de Sept-Îles et de la Minganie. Un premier épisode de froid marqué est d’ailleurs attendu dès la première fin de semaine de février.

Cette masse d’air froid devrait également limiter la formation de tempêtes d’envergure. Environnement Canada précise qu’elle « devrait restreindre le développement de tempêtes majeures en favorisant une trajectoire plus à l’est du Canada ».

Ainsi, malgré le passage de quelques systèmes de moindre intensité, la région pourrait connaître « des précipitations neigeuses inférieures aux normales pendant une bonne partie du mois ».

Un changement de régime est toutefois anticipé avant la mi-février. « Après un début de mois marqué par des conditions hivernales, le ton s’adoucit », souligne le bulletin.

Les températures devraient alors se rapprocher des normales saisonnières, accompagnées de précipitations plus typiques d’un mois de février, qui demeure généralement le moins neigeux de l’hiver météorologique.

Janvier marqué par un froid exceptionnel et des conditions difficiles

Le mois de janvier 2026 a été ponctué par des épisodes marquants sur la Côte-Nord. Si les températures moyennes ont été supérieures aux normales sur la Basse-Côte-Nord, notamment en début et en fin de mois, un important épisode de froid a frappé l’ensemble de la province lors de la troisième fin de semaine de janvier.

Le 24 janvier, des températures qualifiées de « très rares » ont été enregistrées dans les régions situées au sud d’un axe reliant l’Abitibi à la Côte-Nord. À Sept-Îles, la température moyenne du mois s’est établie à −13,8 °C, soit légèrement au-dessus de la normale mensuelle, tandis que les précipitations ont atteint 73 mm, près de 95 % de la normale.

La Côte-Nord a également été touchée par la première tempête hivernale de l’année, les 1er et 2 janvier. Les conditions routières difficiles ont entraîné la fermeture de plusieurs axes routiers, dont la route 138, et forcé la fermeture des écoles en Minganie. Certaines traversées maritimes ont aussi été perturbées en raison des mauvaises conditions de navigation.

Une couverture de glace en progression, mais toujours sous la normale

Dans le golfe du Saint-Laurent, la couverture de glace a progressé tout au long du mois de janvier, malgré un recul temporaire à la mi-mois causé par un redoux et de forts vents. En fin de mois, la glace bordait « une grande partie de la Basse-Côte-Nord », ainsi que l’estuaire et le sud du golfe.

Selon Environnement Canada, janvier 2026 a enregistré « la plus grande couverture de glace mensuelle depuis 2022 » et la plus importante pour un mois de janvier depuis 2020, bien que celle-ci demeure encore en deçà des normales saisonnières.