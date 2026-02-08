Émile Bilodeau s’amène à Godbout

Émile Bilodeau montera sur la scène du resto-pub Ancien magasin général de Godbout les 20 et 21 février pour offrir Bill aux Îles, spectacle tiré de son tout dernier album.

Le prolifique auteur-compositeur-interprète de 29 ans, qui a lancé en septembre 2025 son 6e album depuis 2016, est en pleine tournée du Québec actuellement. Oui, il présente son dernier album, mais revisite également les pièces des autres.

« Ce qui est le fun avec Bill aux Îles, c’est que c’est un one-man show. C’est un album que j’ai fait tout seul, mais je suis accompagné de plusieurs instruments », mentionne l’artiste, en se décrivant ainsi comme un homme-orchestre qui joue à la fois du piano, de l’harmonica, de la batterie, de la guitare et du ukulélé.

« Le fait d’avoir fait Bill aux Îles en homme-orchestre, ça permet de translater ça avec mes vieux succès. Je redécouvre mes anciennes tounes en homme-orchestre et ça fait vraiment un spectacle unique », ajoute-t-il.

Émile Bilodeau promet une prestation énergique dans cette petite salle courue de Godbout. Ce côté intime lui plaît d’ailleurs beaucoup, car il lui permet des interactions plus étroites avec le public. « Entendre les rires, entendre les émotions, ça va être parfait. »

Il espère évidemment que le public répondra présent les 20 et 21 février. « On veut que ces belles chansons-là aillent dans le plus d’oreilles possible. »

Prochain album

En avril, l’auteur-compositeur-interprète entrera en studio pour l’enregistrement de son 7e album en 11 ans de carrière. Il doit sortir à l’automne.

« J’aime ça. Je me trouve tellement chanceux de pouvoir me lever, écrire des tounes, travailler avec des gens que j’aime, que je trouve très talentueux. Moi, je suis comme un poisson dans l’eau », admet celui qui, malgré son nombre élevé d’albums, s’assure que la quantité ne l’emporte pas sur la qualité.