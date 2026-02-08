La Minganie en mode séduction : 10 nouveaux travailleurs de la santé attendus

Dix travailleurs de la santé pourraient bientôt tomber sous le charme de la Minganie, lors d’un séjour exploratoire organisé au mois de mars.

Ce séjour est coorganisé par la MRC de Minganie, Place aux jeunes en région et le CISSS de la Côte-Nord. L’initiative vise à faire découvrir le territoire et à favoriser l’établissement durable de professionnels de la santé dans la région.

« C’est important de pouvoir compter sur la main-d’œuvre de chez nous, qui s’installe de façon durable pour rendre les services à la population », souligne la préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard. « La santé, c’est le sujet dont je me fais le plus parler comme préfète. »

Du côté du CISSS de la Côte-Nord, cette démarche s’inscrit dans un contexte de transformation des pratiques de recrutement. Jean-Christophe Beaulieu, conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord, explique que l’organisation est actuellement en pleine opération de retrait de la main-d’œuvre indépendante, afin de privilégier les travailleurs qui choisissent de s’installer à long terme.

« En Minganie, 80 % des postes sont comblés à l’interne, par du personnel du CISSS », précise-t-il. « Il y a 40 postes vacants en tout, mais certains de ceux-ci sont actuellement occupés par de la main-d’œuvre indépendante et les ressources de l’équipe volante », ajoute M. Beaulieu.

Les participants au séjour pourront s’attendre à une immersion complète dans la région. « Ce sera le parfait mélange entre découvrir un milieu de travail et découvrir un milieu de vie », explique Émile Boutin, chargé de projet en immigration au CISSS de la Côte-Nord.

Il précise que les candidats auront notamment l’occasion de visiter les installations du CISSS, de rencontrer des professionnels de la santé et de parcourir l’ensemble des municipalités, de Rivière-au-Tonnerre à Natashquan.

« Pour les séjours organisés avec Place aux jeunes, la plupart des personnes accompagnées ont déjà une réponse positive d’un employeur », affirme Béatrice Cormier de Place aux Jeunes en région.

Depuis 2022, 12 personnes se sont établies en Minganie à la suite d’un séjour exploratoire, selon l’organisme.

Le séjour exploratoire pour les travailleurs de la santé aura lieu du 4 au 8 mars prochain.