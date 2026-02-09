Caribou: une chasse communautaire autochtone sème la controverse

Par Emelie Bernier 2:19 PM - 9 février 2026
Temps de lecture :

Capture d’écran d’une vidéo relative à la récente chasse communautaire. Capture d’écran, source Facebook

Les photos et vidéos de plusieurs dizaines de carcasses de caribous chassés sur le territoire de Matimekush-Lac John ont fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours, suscitant l’ire d’une partie de la population. Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) tient à donner l’heure juste et rappelle que cette chasse communautaire est parfaitement légale et ne concerne pas les troupeaux de la Caniapiscau et de la Rivière-Georges, au statut précaire.

ITUM a cru bon de publier un communiqué pour « rectifier plusieurs informations fausses ou inexactes circulant récemment sur les médias sociaux concernant la chasse communautaire au caribou réalisée en collaboration avec la communauté innue de Matimekush–Lac John ».

La chasse communautaire est une pratique reconnue et légale qui « repose sur [les] droits ancestraux en territoire traditionnel (Nitassinan), lesquels n’ont jamais été éteints ».

Cette chasse a lieu chaque année et est réalisée dans un secteur ciblant le troupeau migrateur de la Rivière-aux-Feuilles qui compte environ 136 000 bêtes.

« Sans risque de prélèvement accidentel du caribou boréal/forestier de la Caniapiscau (< 2000 bêtes) ni du troupeau migrateur de la Rivière-Georges (TRG) qui est très vulnérable à 8 600 bêtes », indique-t-on. 

La présence d’agents de la faune, qui se sont rendus au camp de chasse en hélicoptère, a créé une commotion parmi la trentaine de chasseurs sur place auxquels des documents officiels ont été demandés.

« Avec la présence de trois hélicoptères, les Innus considèrent ces agissements de harcèlement à leur pratique traditionnelle », peut-on lire dans une réaction écrite de la communauté de Matimekush Lac John (MLJ).

Les chefs de MJL et de Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) qui se sont rendus sur place évoquent « une lutte innue qui reprend de plus belle ». Les Chefs Shetush et Vachon considèrent que cette intervention était « inacceptable ». 

« Depuis la nuit des temps, compagnons de chasse à la survie de leur existence, leurs pratiques traditionnelles causent une allergie à celui qui veut arracher la fourchette de leur bouche », a réagi le conseil de MLJ.

Lors du second Forum Atikᵘ tenu en janvier 2026 avec les communautés de la Nation innue, le sujet de la chasse communautaire a été abordé et des pourparlers étaient toujours en cours récemment, pour abaisser le niveau de prélèvement.

« Par ailleurs, un niveau de prélèvement minimum sera toujours nécessaire pour assurer la pérennité de notre lien millénaire avec le caribou. Nous travaillons fort pour sensibiliser nos membres face au déclin du caribou », indique ITUM.

Forum Atiku à Sept-Iles : rendre au caribou tout ce qu’il a donné aux Innus

