Quatre entreprises-phares du secteur touristique à Baie-Comeau — le Port de Baie-Comeau, Attitude nordique, la Ferme Manicouagan et le Parc nature de Pointe-aux-Outardes — travailleront de concert afin d’obtenir la certification Biosphère, une reconnaissance internationale en tourisme durable.

L’initiative du Port de Baie-Comeau est stratégique. Elle vise à ce que « les lieux visités par les croisières internationales répondent aux plus hauts standards mondiaux en matière de tourisme durable ».

Le Port de Baie-Comeau souhaite ainsi « renforcer l’intégration de pratiques durables dans l’ensemble du parcours touristique offert aux visiteurs internationaux, tout en consolidant la réputation de la région comme destination authentique, responsable et tournée vers l’avenir. »

La Région de biosphère de Charlevoix, reconnue pour son expertise en certification pour le tourisme durable, accompagnera les entreprises participantes.

L’objectif de cette cohorte est d’assurer que chaque attrait visité par les croisiéristes applique des pratiques environnementales, sociales et économiques reconnues internationalement ; contribue activement à la protection et à la mise en valeur du territoire ; offre une expérience cohérente et responsable de l’arrivée au départ des visiteurs et participe au positionnement de la Manicouagan comme destination durable de calibre international.

« Obtenir la certification Biosphère signifie s’engager dans une amélioration continue, suivre des standards transparents et vérifier ses actions à travers des critères reconnus mondialement », indique-t-on.