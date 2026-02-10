CALACS : Pessamit volera de ses propres ailes

Après la réalisation d’un projet pilote de trois ans avec l’accompagnement de Lumière boréale, le CALACS de Baie-Comeau, une organisation vouée au bien-être des femmes à Pessamit est sur le point de prendre son envol avec la naissance du centre de jour Mamu Ishkueut, ce qui veut dire femmes ensemble en français.

À compter du 1er avril, l’organisme deviendra autonome, mais les relations avec le CALACS se poursuivront. « Notre mission va être plus large que ça (violences sexuelles) parce qu’on va ouvrir la porte à toutes les femmes, qu’il y ait problématique ou non », explique l’intervenante Karen Bacon.

En compagnie de ses collègues Sabrina Kanapé, coordonnatrice, et Mélissa Picard, intervenante, Mme Bacon souligne que la porte du nouveau centre de jour sera ouverte aux femmes vivant de la violence sous différentes formes, mais aussi à celles qui souhaitent simplement sortir de l’isolement.

Les trois dernières années ont permis à l’organisme de réaliser les besoins dans la communauté. D’une certaine façon, Mamu Ishkueut est un amalgame de ce que l’on connaît du CALACS et du Centre de femmes l’Étincelle à Baie-Comeau. « On va être un touski », s’esclaffe Mélissa Picard, sous les rires des deux autres femmes.

Les services du centre de jour sont de plus en plus connus et utilisés. « Ça commence à rouler vraiment parce qu’on a notre place depuis plus d’un an », précise Karen Bacon.

Ateliers sur différents sujets, cafés-discussions, dîners-courtoisie ou simplement un moment pour savourer un café, faire un brin de jasette et « un temps pour prendre soin d’elles » sont offerts par l’organisme. Il vient d’ailleurs de compléter un atelier sur l’exploitation sexuelle auprès de jeunes du secondaire ainsi qu’un autre sur la visualisation positive pour les femmes. Le perlage fait partie des activités prévues bientôt.

Le projet a bénéficié d’un financement annuel de 168 000 $ du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec depuis son lancement sous l’égide du CALACS de Baie-Comeau. À compter du 1er avril, le centre de jour volera de ses propres ailes avec un financement qu’il souhaite au moins identique. Son équipe espère aussi aller chercher d’autres sources de revenus grâce à différents projets sporadiques.

Aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre, il n’est d’ailleurs pas dit que le CALACS ne sollicitera les services de Mamu Ishkueut pour l’aider à remplir sa propre mission.