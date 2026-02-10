Chasse communautaire au caribou et intervention de la Faune : une enquête est en cours

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,de la Faune et des Parcs (MELCCFP) confirme qu’une enquête est en cours pour faire la lumière sur l’intervention héliportée d’agents de la faune dans un camp de chasse de la communauté innue de Matimekush Lac-John.

Une chasse « communautaire et ancestrale au caribou » était en cours lors de l’intervention des agents vivement décriée par les chasseurs.

« Des agents de protection de la faune sont en effet actuellement mobilisés sur le territoire, incluant le secteur de Schefferville et les environs, pour veiller à la protection du caribou », indique la porte-parole du MELCCFP Valérie Ouellet.

Leur rôle, poursuit-elle, « consiste à appliquer la réglementation en vigueur et de veiller au respect des droits des bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois. »

Les agents de protection de la faune « interviennent en respect et dans le cadre des pouvoirs qu’ils leur sont confiés », précise la porte-parole. Elle confirme qu’un processus d’enquête est en cours, mais le ministère n’émettra aucun commentaire supplémentaire afin de ne pas nuire au dit processus.