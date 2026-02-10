Les classes Langage et FPT déménagent à l’école secondaire Serge-Bouchard

Par Johannie Gaudreault 7:00 AM - 10 février 2026
L'école secondaire Serge-Bouchard accueillera les classes Langage et FTP à compter de la prochaine année scolaire. Photo Johannie Gaudreault

Le Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire procédera au transfert des classes Langage et de formation préparatoire au travail (FPT) de la polyvalente des Baies vers l’école secondaire Serge-Bouchard dès la prochaine année scolaire. 

La décision, qui s’inscrit dans une réorganisation des services en adaptation scolaire, soulève toutefois des inquiétudes chez certains parents.

Selon la directrice générale du CSS de l’Estuaire, Nadine Desrosiers, cette réflexion est en cours « depuis au moins deux ans » et fait partie des priorités du Plan d’engagement vers la réussite 2023-2027. « L’objectif est d’offrir un meilleur service aux élèves en adaptation scolaire et de maximiser leur diplomation », explique-t-elle.

Le regroupement des classes Langage et FPT à l’école secondaire Serge-Bouchard permettra de mieux arrimer ces services avec la formation professionnelle et la formation générale aux adultes. « Les installations sont à distance de marche, ce qui nous permet de créer des parcours personnalisés et motivants, incluant des initiations en formation professionnelle ou des périodes sur les plateaux de travail », souligne Mme Desrosiers.

L’organisation des services sera aussi facilitée. « En concentrant tous les services en adaptation scolaire dans une même école, on améliore le partage des ressources et des tâches, tout en offrant aux élèves un accès à différents groupes ou ressources au cours d’une même journée, indique la directrice générale. L’inclusion est déjà bien implantée à l’école secondaire Serge-Bouchard, ce qui permet de briser l’isolement des élèves et du personnel. »

Rappelons que les classes Langage et FPT ont toujours été offertes qu’à la polyvalente des Baies, et non à l’école secondaire Serge-Bouchard.

Toutefois, la décision est mal reçue par certains parents. Une plainte officielle a d’ailleurs été déposée au CSS de l’Estuaire. 

Rencontre avec les parents

Une rencontre d’information et d’échange s’est tenue le 4 février avec les parents des enfants concernés par ce changement. Du côté des parents, la rencontre d’information n’a toutefois pas dissipé les inquiétudes.

Stéphanie Cassista Thibeault, mère d’un enfant concerné et plaignante officielle auprès du CSS de l’Estuaire, reconnaît que la rencontre a permis d’obtenir certaines informations, mais affirme que plusieurs parents en sont ressortis déçus.

« La rencontre nous a permis d’obtenir des informations sur les programmes offerts à l’école Serge-Bouchard, mais on a rapidement compris que la décision était déjà arrêtée et qu’aucune modification n’était envisageable », soutient-elle. « Il n’y a pas de marge de manœuvre, pas de réelle ouverture. Ça donne l’impression que la rencontre servait surtout à faire passer la pilule. »

Mme Cassista Thibeault déplore également la façon dont l’annonce du transfert a été faite aux élèves. « De nombreux parents ont soulevé des préoccupations concernant le fait que les enfants ont été informés avant les parents. Ça a créé un climat d’incompréhension et privé les familles de la possibilité d’accompagner adéquatement leurs enfants », affirme-t-elle.

« Les enfants n’ont pas les outils pour gérer ce genre de nouvelle seuls. Les parents auraient dû être les premiers informés pour rassurer, expliquer et poser les bonnes questions. Là, on inverse les rôles et on crée de l’anxiété inutile », ajoute-t-elle.

Un sentiment de déracinement

Selon Mme Cassista Thibeault, le transfert représente pour plusieurs élèves bien plus qu’un simple changement d’école. « Pour plusieurs enfants, c’est un véritable déracinement : perte de repères, rupture avec les amis, changement des routines », dit-elle. « Entendre qu’on est conscients que ça apporte des changements, c’est un peu léger quand on parle d’un bouleversement complet. »

Elle soulève également des inquiétudes concernant les options offertes aux parents qui refuseraient le transfert vers l’école secondaire Serge-Bouchard. « On nous a indiqué qu’une classe transitoire pourrait éventuellement être mise en place, mais sans l’ensemble des services auxquels les enfants auraient normalement droit », explique-t-elle.

« On vous dit essentiellement : vous pouvez refuser, mais votre enfant aura moins de services. Ce n’est pas un vrai choix, c’est une pression déguisée », dénonce Mme Cassista Thibeault, qui estime que cela envoie « un message troublant aux familles d’enfants ayant des besoins particuliers ».

Malgré les préoccupations exprimées, la directrice générale se montre catégorique quant à la suite des choses. « Non, le transfert ne sera pas annulé, puisque l’objectif est d’offrir un meilleur service à l’élève et de favoriser sa réussite », conclut-elle.

