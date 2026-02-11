Criminalité en hausse : plus de soutien réclamé pour la Côte-Nord

Par Emy-Jane Déry 2:49 PM - 11 février 2026
Temps de lecture :

Scène de crime à la suite d'un meurtre survenu fin avril, sur la rue Marsolet à Sept-Îles. Photo Les Éditions Nordiques

Une motion faisant état de la « hausse spectaculaire » des crimes violents sur la Côte-Nord au cours des dernières années a été adoptée à l’unanimité, mercredi, à l’Assemblée nationale. 

Ainsi, les élus de l’Assemblée nationale ont reconnu que la ville de Sept-Îles « affiche actuellement la progression de la criminalité violente la plus rapide au Québec, affectant gravement le sentiment de sécurité et la qualité de vie des citoyens, incluant les communautés autochtones limitrophes de Uashat mak Mani-utenam », rapporte la motion adoptée dans une proportion de 99 voix pour, zéro contre et zéro absentions. 

Elle fait aussi état des informations rapportées dans un reportage de J.E, la semaine dernière. On y affirme que les crimes violents ont connu une hausse de 149 % sur la Côte-Nord, au cours des cinq dernières années.

Le crime organisé et le trafic de stupéfiants auraient pour effet d’exacerber la situation, selon ce reportage. 

La motion a été déposée conjointement par le député du Parti québécois Joël Arseneau (Îles-de-la-Madeleine), la députée Jennifer Maccarone (Westmount–Saint-Louis) du Parti libéral, Andrés Fontecilla (Laurier-Dorion) de Québec solidaire, par les députés indépendants Vincent Marissal (Rosemont) et Maïté Blanchette Vézina.

Elle demande au gouvernement de renforcer les mesures de préventions et d’intervention auprès des jeunes. 

« Afin de contrer le recrutement par les organisations criminelles et d’accroître le soutien aux services sociaux et aux organismes communautaires de la région pour répondre aux enjeux de toxicomanie qui alimentent ce marché criminel », est-il écrit. 

La motion a été transférée directement au maire de Sept-Îles, Benoit Méthot. 

Politique d'opinion et commentaire
