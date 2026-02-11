Dialogues sur l’avenir énergétique à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 1:30 PM - 11 février 2026
L'avenir énergétique de Baie-Comeau sera au cœur des discussions. Photo Pixabay

Le Front commun pour la transition énergétique tiendra la journée Dialogues sur l’avenir énergétique à Baie-Comeau le 22 février. L’objectif est d’informer, outiller et recueillir les propositions de la population sur les enjeux énergétiques.

Durant cette journée, qui se tiendra de 9 h à 16 h à l’Hôtel Motel Hauterive, des échanges et des ateliers sont prévus entre les organisateurs, les acteurs locaux et la population. 

Le projet des Dialogues sur l’avenir énergétique consiste en une série de trois journées comme celles-ci dans trois régions du Québec. La première s’est tenue à Shawinigan le 1er février. 

Un déficit de dialogue démocratique

Le Front commun pour la transition énergétique indique que depuis trois ans, un large éventail d’organisations de la société civile réclame l’ouverture d’un dialogue social sur ces enjeux du Québec.

« Jusqu’ici, le gouvernement a répondu par des processus marqués par un manque de transparence, de prévisibilité et d’ouverture, qui n’ont jamais permis une réelle participation de la population ni une appropriation collective des enjeux », peut-on lire via communiqué de presse. 

Selon l’organisation, trop peu d’informations sont offertes à la suite des consultations sur le Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE).

La troisième rencontre de cette série de trois se déroulera à Rimouski le 15 mars.

