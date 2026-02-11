Transport scolaire : la pénurie de main-d’œuvre se fait sentir dans la Manicouagan

La pénurie de main-d’oeuvre dans le transport scolaire frappe la MRC de Manicouagan et engendre des modifications aux circuits d’autobus. Les parents sont même invités à se préparer à une éventuelle rupture complète de service pour un temps.

Dans une missive envoyée le 5 février, le Centre de services scolaire de l’Estuaire (CSSE) a avisé les parents de Ragueneau et Baie-Trinité de la situation précaire du transporteur scolaire au chapitre de la main-d’oeuvre.

Ils ont été informés des solutions alternatives prévues en cas de bris. « Comme la possibilité qu’un autre autobus puisse effectuer le circuit ou encore que les élèves du primaire et du secondaire soient, à l’occasion, regroupés dans un même autobus afin d’éviter un bris complet du service », explique dans un courriel Patricia Lavoie, régisseuse aux communications du CSSE.

Dans son mémo, l’organisation n’élimine pas, non plus, la possibilité d’une absence totale de service sur un ou des circuits à l’occasion. « L’objectif de cette correspondance était d’aviser les parents d’une telle possibilité à l’avance afin qu’ils puissent prévoir à l’avance une solution de rechange le cas échéant », poursuit Mme Lavoie.

Franquelin et Godbout

Les élèves du primaire de Franquelin et Godbout sont touchés par l’absence de leur transport scolaire habituel cette semaine. Comme solution temporaire, ces jeunes embarquent à bord du même autobus que les étudiants du secondaire, et ce, jusqu’à ce que la situation soit rétablie.

Cette façon de faire oblige les plus vieux à partir plus tôt le matin afin que les plus jeunes arrivent à temps à l’école. Un service de surveillance est également assuré pour les élèves du secondaire qui arrivent ainsi à l’école plus tôt qu’à l’habitude.

Le cas des jeunes de Franquelin et Godbout n’est pas unique. D’autres circuits d’autobus ont connu certains réajustements ces dernières semaines, note la régisseuse.

Les bris de service dans le transport scolaire affectent différents coins du Québec. Le ministère de l’Éducation suit la situation de près. Il demande d’ailleurs aux centres de services scolaire de lui rapporter les ruptures survenues chaque période de trois mois.