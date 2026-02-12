CHRONIQUE LHJMQ | Une porte s’ouvre pour le Drakkar

Il y a quelques semaines à peine, je ne voyais pas comment ce serait possible, mais les astres s’alignent pour une course endiablée d’ici la fin de la saison régulière prévu le 21 mars prochain.

Il y a deux mois, le 1er décembre dernier, le Drakkar était à 11 points d’une place en séries dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ), un écart très difficile à rattraper quand on savait ce qui allait se passer dans la dernière période de transactions de la saison.

Alexis Bernier — il n’avait pas encore joué, mais quand même —, Lucas Beckman et Alexis Mathieu sont partis, mais voilà que le Drakkar est toujours dans la course pour une place en séries.

Un peu plus de deux mois plus tard, l’écart a fondu de la moitié et le rendement des principaux rivaux du club ne montre aucun signe d’embellie.

Allons-y de quelques constats.

L’avant-dernière équipe au classement général, les Olympiques de Gatineau, ont de loin le pire calendrier de toutes les formations impliquées. À compter de vendredi, les hommes de Serge Beausoleil affronteront les clubs du top-6 à neuf reprises.

À titre comparatif, il y aura sept duels du genre pour Rimouski, cinq pour Baie-Comeau et seulement quatre pour Saint-Jean.

On le voit, le mandat sera de taille pour l’Océanic, qui vient de perdre ses 11 derniers matchs. L’équipe hôtesse du dernier tournoi de la Coupe Memorial a toute une pente à remonter puisque malgré des matchs serrés, elle ne réussit pas à empocher de points ici et là.

Exclus du portrait éliminatoire, l’an passé, les Sea Dogs ne parviennent pas à prendre son envol malgré la présence de plusieurs espoirs de qualité. La pire brigade défensive de la LHJMQ a encore un voyage à faire au Québec, ce qui compliquera la tâche de l’entraîneur Travis Crickard dans les prochains jours.

Ça nous amène donc au Drakkar, enlisé dans le fond du classement depuis le coup d’envoi de la campagne 2025-26.

Imaginez le scénario… la pire équipe du circuit qui renaît de ses cendres pour faire les séries en fin de saison!

Négligé, le club de hockey junior de Baie-Comeau n’a rien à perdre.

J’ai bien l’impression que le programme double prévu contre l’Océanic de Rimouski, les 20 et 21 mars prochains, sera décisif.

Ce ne sera pas de la tarte, mais une porte s’ouvre pour le Drakkar.

Étoile de la semaine à… Val-d’Or. Les Foreurs vont beaucoup mieux depuis quelques semaines. Ils seront à surveiller! Deux minutes de pénalité à… l’Armada. Blainville-Boisbriand a travaillé fort pour remporter neuf matchs de suite en janvier et février. Mais sa dernière défaite contre Chicoutimi met en évidence un dossier peu convaincant de 0-4 contre les Sags et les Wildcats!