Chronique

CHRONIQUE LHJMQ | Une porte s’ouvre pour le Drakkar

Par Johannie Gaudreault 7:00 AM - 12 février 2026
Temps de lecture :

Mikaël Lalancette signe une chronique à toutes les deux semaines sur la LHJMQ. Photo archives

Il y a quelques semaines à peine, je ne voyais pas comment ce serait possible, mais les astres s’alignent pour une course endiablée d’ici la fin de la saison régulière prévu le 21 mars prochain.

Il y a deux mois, le 1er décembre dernier, le Drakkar était à 11 points d’une place en séries dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ), un écart très difficile à rattraper quand on savait ce qui allait se passer dans la dernière période de transactions de la saison.

Alexis Bernier — il n’avait pas encore joué, mais quand même —, Lucas Beckman et Alexis Mathieu sont partis, mais voilà que le Drakkar est toujours dans la course pour une place en séries.

Un peu plus de deux mois plus tard, l’écart a fondu de la moitié et le rendement des principaux rivaux du club ne montre aucun signe d’embellie.

Allons-y de quelques constats.

L’avant-dernière équipe au classement général, les Olympiques de Gatineau, ont de loin le pire calendrier de toutes les formations impliquées. À compter de vendredi, les hommes de Serge Beausoleil affronteront les clubs du top-6 à neuf reprises. 

À titre comparatif, il y aura sept duels du genre pour Rimouski, cinq pour Baie-Comeau et seulement quatre pour Saint-Jean.

On le voit, le mandat sera de taille pour l’Océanic, qui vient de perdre ses 11 derniers matchs. L’équipe hôtesse du dernier tournoi de la Coupe Memorial a toute une pente à remonter puisque malgré des matchs serrés, elle ne réussit pas à empocher de points ici et là.

Exclus du portrait éliminatoire, l’an passé, les Sea Dogs ne parviennent pas à prendre son envol malgré la présence de plusieurs espoirs de qualité. La pire brigade défensive de la LHJMQ a encore un voyage à faire au Québec, ce qui compliquera la tâche de l’entraîneur Travis Crickard dans les prochains jours. 

Ça nous amène donc au Drakkar, enlisé dans le fond du classement depuis le coup d’envoi de la campagne 2025-26.

Imaginez le scénario… la pire équipe du circuit qui renaît de ses cendres pour faire les séries en fin de saison!

Négligé, le club de hockey junior de Baie-Comeau n’a rien à perdre.

J’ai bien l’impression que le programme double prévu contre l’Océanic de Rimouski, les 20 et 21 mars prochains, sera décisif.

Ce ne sera pas de la tarte, mais une porte s’ouvre pour le Drakkar. 

Étoile de la semaine à… Val-d’Or. Les Foreurs vont beaucoup mieux depuis quelques semaines. Ils seront à surveiller! Deux minutes de pénalité à… l’Armada. Blainville-Boisbriand a travaillé fort pour remporter neuf matchs de suite en janvier et février. Mais sa dernière défaite contre Chicoutimi met en évidence un dossier peu convaincant de 0-4 contre les Sags et les Wildcats!

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

CHRONIQUE | Prêts pour le Super Bowl ?

Quand la nature devient notre guide intérieur

Lire également

Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Consulter la nouvelle

CHRONIQUE | Prêts pour le Super Bowl ?

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 février 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 26 février 2026

Le Grand Bal de la Fondation

Participer