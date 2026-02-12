Une chance de faire une expédition dans l’Arctique

La Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU) lance un appel aux jeunes de 15 à 18 ans de la Manicouagan pour participer à une expédition de 16 jours dans l’Arctique.

Il s’agit d’une aventure scientifique et culturelle, en partenariat avec la Fondation Students on Ice, qui se déroulera du 19 juillet au 3 août.

La personne sélectionnée partira d’Iqaluit (Nunavut) à Kangerlussuaq (Groenland) à bord d’un navire d’expédition. Accompagnée d’une équipe professionnelle, passionnée et multidisciplinaire, elle partira à la découverte d’un nouvel environnement.

Au programme, il y aura des activités scientifiques et une initiation aux cultures des peuples autochtones.

Pour soumettre leur candidature, les élèves intéressés doivent envoyer une vidéo de maximum 5 minutes se présentant et expliquant leurs motivations à participer, et ce, d’ici le 8 mars.

Depuis 2015, 17 jeunes de la Manicouagan ont déjà vécu cette aventure transformatrice.