Une première historique : le Port de Baie-Comeau accueille deux navires en hivernation

Le Port de Baie-Comeau inscrit une première historique en ce début 2026 en devenant un site d’hivernation de navires.

Deux navires sont actuellement à quai pour plusieurs semaines. Le premier, le cargo Algoma John D. Leitch, y est depuis le 10 janvier et y restera jusqu’en avril. Le second, le NACC Québec, une bétonnière, est arrivé le 27 janvier et devrait quitter en mars.

Comme le souligne Élizabeth Moreau, directrice relations externe et destination au Port de Baie-Comeau, le recours à l’hivernation s’explique par la complexité de certains navires de naviguer en période de glaces.

À titre d’exemple, l’Algoma John D. Leitch, un navire canadien, transporte normalement des marchandises avec des allers-retours entre la Voie maritime du Saint-Laurent et les Grands Lacs. Mais comme il n’est pas conçu pour affronter facilement les glaces, son propriétaire fait le choix de l’hiverniser.

« Les compagnies, comme celle-ci, souvent vont décider d’hiverniser des navires, donc de le parquer à quelque part et quand les glaces vont avoir quitté, les navires vont pouvoir reprendre du service », explique Mme Moreau.

Les discussions entre le Port de Baie-Comeau et les armateurs à la recherche d’un port d’hivernation s’inscrivent dans le cadre du développement des affaires de l’organisation baie-comoise. Elles mènent à des ententes de gré à gré.

Le choix de Baie-Comeau comme port d’hivernation peut être motivé par la disponibilité dans d’autres ports ou encore par un enjeu de logistique, avance la directrice relations externe et destination.

Hiver 2022-2023

Si l’hiver 2025-2026 permet au Port de Baie-Comeau de vivre cette première historique, il s’en est fallu de peu pour que cela survienne il y a quelques années dans les faits, soit à l’hiver 2022-2023.

L’organisation attendait effectivement à l’époque un bateau pour passer l’hiver chez elle. Cependant, la tempête de vents du 23 décembre et les bris survenus à ses installations ont changé la donne. « Cette année-là, c’était prévu, mais le quai avait brisé et on ne pouvait pas avoir de navire », rappelle Élizabeth Moreau.

Dans le passé, les installations portuaires ont déjà accueilli des bateaux pour de longues périodes, mais c’était en raison de bris.

Système d’électrification

En prévision justement de ce premier navire qui était attendu pour l’hiver 2022-2023, le Port de Baie-Comeau s’était équipé d’un système permettant l’électrification à bord d’un navire.

Il contribue actuellement à alimenter l’Algoma John D. Leitch avec un courant de 600 volts et 200 ampères, permettant le fonctionnement d’équipements essentiels, comme l’éclairage, les appareils de cuisine, le chauffage et les pompes en cas d’incendie.

Puisque le système ne permet pas d’alimenter plus qu’un navire, le NACC Québec fonctionne avec ses propres génératrices.

Soulignons que des équipages minimaux se trouvent à bord des bateaux pendant leur période d’hivernation.

L’Algoma John D. Leitch et le NACC Québec sont deux navires canadiens et n’ont donc pas les mêmes exigences qu’un navire international. S’ils sont les seuls amarrés, le quai reste accessible au public. Par contre, en période d’opérations industrielles, le quai est inaccessible, comme c’est toujours le cas.