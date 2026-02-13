C’est le retour du tournoi soccer scolaire Marc Richard

Les inscriptions pour le tournoi de soccer scolaire Marc Richard se déroulent jusqu’au 28 février. Le tournoi en est à la 66e édition et se tiendra du 4 au 10 mai.

L’édition 2025 a connu un grand succès avec plus de 600 inscriptions.

L’Association de soccer mineur de Baie-Comeau s’est réjouie de voir des jeunes provenant de 15 écoles primaires et secondaires.

Les inscriptions doivent se faire en ligne (www.soccer-baie-comeau.com).