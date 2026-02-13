De Port-Cartier à la France, une bouteille parcourt plus de 5000 km

L’éducatrice au CPE La Merveilleuse de Port-Cartier, Mélanie Murray, n’en croyait pas ses yeux lorsqu’elle a reçu le courriel de deux Français déclarant avoir retrouvé une bouteille lancée à la mer par son groupe de petits pirates, en 2024.

« Au début, je ne comprenais pas, puis j’ai fait : bien, voyons, ça ne se peut pas ! », lance Mélanie Murray, éducatrice au CPE Le Sentier des Merveilles de Port-Cartier. »J’ai regardé les photos, puis là, j’ai reconnu la bouteille, les dessins, j’ai reconnu mon écriture dans la lettre. »

Le 17 juin 2024, Mme Murray et son groupe d’enfants de 5 ans se sont rendus au pont surplombant la rivière Aux Rochers. C’est là qu’ils ont lancé la fameuse bouteille contenant un dessin de chacun des enfants de son groupe.

« Pour voir si autour de Port-Cartier, il y aurait des pirates, parce qu’on organise une journée spéciale pirate pas longtemps après [le lancement de la bouteille] », explique Mélanie Murray.

Chaque année, elle souligne les derniers jours aux CPE de son groupe, avec la thématique des pirates. Parmi toutes les bouteilles lancées au fil des ans, c’est la première fois qu’elle reçoit des nouvelles de cette initiative.

La bouteille a été retrouvée le 10 février par Annie et Christophe, lors d’une promenade à la plage à Ars-en-Ré, en France. Dans le courriel envoyé à Mélanie Murray, le couple de français demande « que sont devenus tous ces petits pirates du CPE La Merveilleuse ? ».

Bien que les enfants ne fréquentent plus le CPE, leur ancienne éducatrice à tenu à leur leur annoncer la nouvelle que leur bouteille contenant leurs dessins avait été retrouvée, plus d’un an et demi après sa mise à l’eau et plus de 5000 km parcourus plus tard.