Le Drakkar livre une bonne bataille à Chicoutimi

Pour une huitième et ultime fois cette saison, et une deuxième fois en trois jours, le Drakkar avait rendez-vous avec les Saguenéens de Chicoutimi, meneurs au classement général de la LHJMQ. Ce soir vaincu au compte de 6-4, Baie-Comeau s’est donc incliné sept fois face aux puissants bleus, mais signe surtout une neuvième défaite à ses dix dernières parties.



Lorsque le Drakkar s’est approché à 6-4 en troisième période, le scénario rappelait quelque peu ce match de début décembre au même endroit où il était revenu de l’arrière pour l’emporter 7-6 en prolongation. La magie n’a malheureusement pas frappé une seconde fois. Au bout du compte, pour une rencontre de premier face au dernier à ce moment de la saison, le Drakkar n’a pas à rougir de sa performance.

Sommaire de la rencontre



Les locaux avaient initialement pris les devants par trois dès le premier vingt. Christophe Berthelot sans aide, soutirant une rondelle à sa ligne bleue, puis les défenseurs Alex Huang et Alexis Bernier furent les marqueurs. C’est drôlement face à son ancienne équipe que ce dernier marquait son premier but au sein d’une autre formation, à son sixième match.

Les Saguenéens ont rapidement accentué leur avance à cinq des les premières minutes de la deuxième période, par l’entremise d’Émile Guité et Thomas Desruisseaux. Baie-Comeau a cependant resserré l’écart en marquant trois des quatre prochains buts avant le son de la sirène; marqués par Adam Cavallin, Shawn Pearson et Liam Armit, sur une très belle manoeuvre en échappée pour l’attaquant de 16 ans. Le danois Anton Linde a pour sa part inscrit le sixième des Sags et de cette deuxième marquée par l’offensive de part et d’autre.

Cavallin joue par la suite un peu de chance en troisième période lorsque frappé par la rondelle en fonçant au filet, ramenant le Drakkar a deux buts avec une quinzaine de minutes à jouer. Jamais largué au chapitre des tirs au but malgré le pointage, les visiteurs parviennent même à devancer les bleus à un certain point. Contrairement à cette rencontre de décembre précédemment mentionnée, les Saguenéens ont été en mesure de ne pas laisser le match leur filer entre les doigts.

À venir

Le Drakkar demeure ainsi à 7 points du 16e rang et d’une place en séries éliminatoires, avec 12 matchs à jouer. De ceux-ci, les sept prochains seront disputés au Centre Sportif Alcoa. Les premiers adversaires seront les Remparts de Québec, en visite pour deux parties.