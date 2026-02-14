L’organisme communautaire Les Girouettes soulignera son 40 ᵉ anniversaire le 26 février au Camp St-Paul, à Pointe-aux-Outardes. Quatre décennies consacrées à l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs familles seront mises à l’honneur lors de cette célébration ouverte à toute la population.

Les Girouettes marquent cette année un jalon important de leur histoire. Fondé en 1986, l’organisme de la MRC de Manicouagan œuvre depuis 40 ans à offrir un milieu sécuritaire, accueillant et inclusif aux personnes handicapées ainsi qu’à leurs proches.

La célébration officielle se tiendra le 26 février prochain au Camp St-Paul, à Pointe-aux-Outardes. L’événement permettra de revenir sur le chemin parcouru, de reconnaître l’engagement des personnes qui ont contribué à la mission de l’organisme et de partager les perspectives pour les années à venir.

Au fil du temps, des centaines de citoyens ont bénéficié de services adaptés, d’activités inclusives et d’un accompagnement favorisant leur participation sociale. L’organisme est aujourd’hui considéré comme un acteur important du tissu communautaire local.

« Ces 40 années représentent bien plus qu’un anniversaire. Elles témoignent de la force d’une communauté qui croit en l’inclusion, en la solidarité et en la dignité de chaque personne », souligne Kim Lavoie, responsable des services de proximité. « Les Girouettes existent grâce aux membres, aux familles, aux partenaires, aux bénévoles et aux bailleurs de fonds qui ont choisi de marcher avec nous. »

La soirée du 26 février sera notamment l’occasion de souligner l’impact de l ორგანიზ me depuis sa création, de rendre hommage aux membres fondateurs et aux personnes impliquées au fil des ans, ainsi que de remercier les familles, partenaires et collaborateurs. Les responsables souhaitent également profiter de l’événement pour présenter une vision mobilisatrice pour l’avenir.

Dans un contexte où les besoins demeurent bien présents pour les personnes handicapées et leurs proches sur la Côte-Nord, l’anniversaire se veut aussi un rappel de l’importance de maintenir des services accessibles, humains et adaptés.

« Nous continuerons à travailler avec cœur et détermination pour bâtir une communauté toujours plus inclusive. »

Les membres, les familles, les partenaires et l’ensemble de la population sont invités à prendre part aux célébrations.

Rappelons que les Girouettes sont un organisme communautaire qui intervient auprès des personnes handicapées et de leurs familles depuis 1986. Sa mission est d’offrir des services et des activités favorisant l’inclusion, la participation sociale et le bien-être, dans un environnement sécurisant et respectueux, à l’ensemble de la population de la MRC de Manicouagan.