Les Pionniers sont champions!

Pour la deuxième fois en trois ans, les Pionniers CFL de Baie-Comeau ont décroché le titre des séries éliminatoires au sein de la Ligue de hockey senior AA de la Côte-Nord.

Impliqués dans le troisième match de cette série finale deux de trois face aux Basques de Sept-Îles, les Baie-Comois n’ont pas raté leur coup et ont soutiré une douce revanche avec une victoire de 7-4 après avoir échappé les grands honneurs l’an dernier.

Battus 5-2 en sol septilien la veille, les locaux ont vite donné le ton à la rencontre en se forgeant une avance rapide de 2-0 au cours des deux huit premières minutes de jeu de la rencontre.

La recrue Nicolas Jean, une belle révélation durant cette confrontation, a cassé la glace avec un tir précis dans la partie supérieure avant de voir le combattif Billy D’Astous doubler l’avance des siens moins de deux minutes plus tard.

Les visiteurs n’ont pas baissé les bras pour autant en réduisant l’écart à un but, mais le capitaine des Bleus, Félix Lefrançois a répliqué avec un filet important avant la fin de l’engagement initial.

Deuxième période

Le début de deuxième période a été serré. Une bourde du gardien de but Frédéric Roy a même permis à l’ennemi de revenir dans le match en portant le score à 3-2 pendant quelques instants.

Première étoile de la partie, l’attaquant Billy D’Astous a toutefois remis les choses en perspective avec son deuxième filet de la soirée avant de voir Olivier Donais porter un dur coup aux visiteurs avec le cinquième but des siens.

En avance 7-3 après 40 minutes de jeu, les Pionniers n’ont plus jamais regardé en arrière et ont confirmé cette belle conquête devant plus de 2000 spectateurs réunis dans les gradins du centre Centre sportif Alcoa.

Ramener la coupe

« On l’avait dit avant le début de la saison, l’objectif était de ramener la coupe en ville et c’est ce que nous avons fait. Les gars ont moins bien sorti vendredi, mais ce soir, tout le monde était sur la tâche », a commenté fièrement l’entraîneur-chef Yan Côté.

Le pilote des Bleus a donné crédit à ses hommes sans oublier de souligner la belle opposition adverse. « Les équipes trois et quatre du classement se sont retrouvées en finale des séries. Cela a été un bon duel et je lève mon chapeau à tous mes joueurs. »

Dans le clan ennemi, l’entraîneur Éric Miousse a donné crédit aux vainqueurs, mais a vite résumé l’histoire de cette partie décisive. « L’exécution a fait défaut dès le début match et cela a fait la différence. Après avoir disputé un grosse partie la veille, on voulait faire du copier-coller, mais cela n’a pas marché », a reconnu le dirigeant.

Proclamé le joueur le plus utile de cette série finale, le vétéran Félix Lefrançois a évidemment savouré ce triomphe décisif devant les partisans.

« On avait gagné la coupe sur la route, il y a deux ans et de parvenir à le faire à nouveau à la maison devant nos supporteurs et nos familles, il n’y a pas de meilleurs scénarios », a résumé le numéro 71.

En vitesse

Maxime Thibault et William Gagnon ont aussi trompé la vigilance du gardien Joël McKenzie, qui a cédé sa place à Simon Lemieux au début de la troisième période.

Christophe Desgagnés, Mathieu Asselin, Maxime Lévesque et Alex Jalbert ont sonné la riposte des Basques, qui n’ont pas été en mesure de défendre leur titre pour une deuxième saison consécutive.