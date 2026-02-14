Matinée musicale : les jeunes talents de la Côte-Nord à l’honneur

L’École de musique Côte-Nord lance sa première matinée musicale de 2026 le 22 février à Baie-Comeau. Élèves, orchestres et prestations spéciales promettent un concert rassembleur au cœur de l’hiver.

L’événement, qui se tiendra à 10 h 30 dans le foyer du Centre des arts de Baie-Comeau, mettra en lumière le travail et les progrès des élèves de l’école dans un concert accessible à tous.

Préparé avec soin par les professeurs et leurs étudiants, le spectacle proposera un programme varié, allant du répertoire classique à des pièces contemporaines. Les jeunes musiciens se produiront au violon, à l’alto, au violoncelle, au piano, au chant, au hautbois, à la flûte et à la batterie électronique. Des prestations en solo, en duo, en trio et en formations plus larges sont prévues.

Plusieurs compositeurs et artistes seront à l’honneur, dont Wolfgang Amadeus Mozart, François Aubert et le groupe Coldplay.

Parmi les moments attendus, le public pourra voir la prestation mère et fille au chant d’Élise Caron et d’Angie Charette, qui interpréteront la pièce Je suis le vent, tirée du film La guerre des tuques.

Les ensembles à cordes occuperont également une place importante durant la matinée. L’orchestre à cordes débutant présentera Charming Czardas de Loreta Fin, suivi de l’orchestre à cordes intermédiaire avec Happiness Does Not Wait d’Ólafur Arnalds.

Le concert témoigne aussi des liens étroits entre l’école et l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau. La professeure de cordes de l’École de musique Côte-Nord, Jasmine Perron, contribue à former la relève de l’ensemble. Depuis leurs débuts, les deux organisations collaborent étroitement afin d’assurer la continuité et le développement musical des jeunes de la région.

L’orchestre préparatoire offrira d’ailleurs des airs en lien avec cette période hivernale, dans une ambiance conviviale propre aux matinées musicales.

Appel à la générosité

L’École de musique Côte-Nord rappelle qu’elle est reconnue comme organisme de bienfaisance et de charité. Elle peut ainsi remettre des reçus pour fins d’impôt pour les dons reçus. Les personnes qui souhaitent soutenir sa mission pourront faire un don sur place lors de l’événement. Des bénévoles seront présents pour les recueillir.