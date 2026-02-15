Guy Carbonneau, parmi les 50 grands de la Ligue canadienne de hockey

Il y a un Septilien dans la liste des 50 meilleurs joueurs des 50 dernières années de la Ligue canadienne de hockey (LCH), qui regroupe les trois circuits juniors majeurs au pays (LHJMQ, OHL et WHL).

Guy Carbonneau figure parmi les joueurs sélectionnés par un panel de plus de 40 membres des médias.

Les panélistes ont pris en compte l’impact des joueurs lors de leur passage dans le junior, mais aussi au-delà de la LCH, notamment leurs succès dans la LNH.

Carbo, qui a remporté trois coupes Stanley dans la Ligue nationale de hockey, a cumulé 435 points en 274 parties dans la LHJMQ de 1976 à 1980 avec les Saguenéens de Chicoutimi.

À sa dernière saison dans le junior, il avait touché la cible à 72 reprises en autant de parties, en plus d’obtenir 110 passes.

Le natif de Sept-Îles, récipiendaire trois fois du trophée Frank J. Selke dans la LNH, a un trophée à son nom dans la LHJMQ. Il récompense chaque année le meilleur attaquant défensif, ce pour quoi Guy Carbonneau a été reconnu dans sa carrière professionnelle.

Pour déterminer l’ordre des 50 meilleurs joueurs, les partisans ont jusqu’au 10 mars pour y aller de leur vote au contests.chl.ca/LCH50vote.

Les participants courent la chance de gagner un voyage pour deux à Kelowna pour assister au match de championnat de la Coupe Memorial 2026, en plus d’avoir accès à un événement spécial réunissant des anciens de la LCH/LNH.