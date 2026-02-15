Le pavillon Marie-Guyart bonifie son offre pour les familles

Grâce au soutien de la Société du Plan Nord, Le Repère Manicouagan vient d’investir 152 300 $ dans des travaux de réaménagement du sous-sol du pavillon Marie-Guyart, utilisé auparavant comme entrepôt surtout.

D’emblée, précisons que Le Repère Manicouagan est, depuis octobre 2025, la nouvelle dénomination sociale de l’organisme connu pendant près de cinq décennies sous le nom Accueil Marie-de-l’Incarnation, rue Marguerite. Quant à son pavillon Marie-Guyart sur la rue de Bretagne, il est connu par une bonne partie de la population comme l’ancien local des scouts.

Le Repère Manicouagan a obtenu une aide financière de 77 615 $ de la Société du Plan Nord, soit 51 % de la facture totale, précise Noémie Deschênes, adjointe à la direction de l’organisme. Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, ID Manicouagan et la compagnie Domtar ont aussi contribué au projet.

Le projet de 152 300 $ englobe les travaux de rénovation nécessaires et le salaire d’un intervenant pour un an.

Ces travaux ont permis de créer un milieu de vie pour les familles de la région, où il est possible de socialiser autour d’un café, de jeux de société, de bricolage ou d’ateliers thématiques, comme ce fut le cas récemment pour la Saint-Valentin ou encore l’apprentissage de la conservation des aliments.

Noémie Deschênes et Christopher Delaury, respectivement adjointe à la direction et intervenant pour Le Repère Manicouagan, posent dans la salle sensorielle aménagée depuis peu au sous-sol du pavillon Marie-Guyart. Photo Charlotte Paquet

Une salle sensorielle a aussi été aménagée tout à côté pour tous les petits de cinq ans et moins, mais avec une particularité pour les enfants à besoins particuliers. On y retrouve une piscine à boules et autres équipements destinés à développer leurs sens et leur calme. La salle n’est pas encore accessible à l’ensemble de la population, puisqu’il reste encore des choses à recevoir, indique Mme Deschênes.

Enfin, l’intervenant embauché pour offrir les nouveaux services, Christopher Delaury, a aussi son bureau dans le secteur rénové, accessible 40 heures par semaine depuis la fin de 2025.

Comme les travaux sont terminés depuis très peu de temps, les nouveaux services ne sont pas utilisés encore à leur plein potentiel. Plus ils seront connus et plus ils seront courus, croit Noémie Deschênes.

Fait à noter, le rez-de-chaussée du pavillon Marie-Guyart continue d’être un lieu pour différentes activités de groupe, notamment des ateliers de cuisine collective et des rendez-vous avec les familles et les enfants de la halte-garderie, située dans l’immeuble de la rue Marguerite.