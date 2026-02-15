Météo : voici à quoi votre semaine va ressembler

Par Renaud Cyr 6:00 PM - 15 février 2026
Malgré des passages nuageux, la semaine sera tempérée avec juste un peu de neige. Photo Gracieuseté

Ce n’est pas compliqué, les prévisions pour cette semaine font foi d’une semaine hivernale parfaite avec juste assez de soleil, du vent qui se tient tranquille et pas de grosses précipitations.

Ceux qui ont eu froid dans les dernières semaines vont pouvoir se réjouir car les températures attendues pour cette semaine vont être clémentes.

De lundi à jeudi, les températures dans la Manicouagan vont tourner autour du 0°C en milieu de journée avec du soleil par moment.

Selon Environnement Canada, il n’annonce pas de grandes précipitations cette semaine.

Environ cinq centimètres sont attendus mardi, de quoi mettre un peu de brillant sur les bancs de neige en voie d’enlaidissement.

Pour le moment des matins à -10°C sont attendus du vendredi au dimanche avec un refroidissement de quelques degrés comparativement au reste de la semaine, mais pas de quoi tomber en bas de son skidoo.

Quelques des épisodes de neige passagers sont au menu, mais ne distribueront pas plus que quelques centimètres ou moins lorsqu’ils viendront comme ils vont au cours de la fin de semaine.

