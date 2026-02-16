Blessures : le Drakkar perd deux éléments importants

Par Karianne Nepton-Philippe 11:04 AM - 16 février 2026
Temps de lecture :

Samuel Caulfield. Photo Kassandra Blais

Le Drakkar devra se passer de son gardien de but Samuel Caulfield pour le reste de la saison. Ce dernier devra se faire opérer en raison d’une blessure.

Le gardien Simon Cormier a été rappelé et passera la semaine avec l’équipe. De plus, une blessure place l’attaquant Kyle Powers à l’écart du jeu pour au moins deux semaines.

Nous ne connaissons pas les détails concernant les blessures pour l’instant.

Notons que les trois prochains matchs du Drakkar se disputeront à domicile. Les 19 et 20 février, la troupe baie-comoise affrontera les Remparts de Québec. Le 22 février, ce sera contre les Huskies de Rouyn-Noranda.

