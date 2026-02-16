Le centre de services scolaire du Fer victime d’une cyberattaque

Le Centre de services scolaire du Fer a annoncé, lundi, être victime d’un « incident de sécurité informatique » et mettre tout en place pour pouvoir « protéger l’intégrité de ses données et maintenir ses services ».

L’attaque a été découverte par les spécialistes informatiques du CSS du Fer, lundi matin, a confirmé le directeur de l’organisation, Marc-André Masse.

« Présentement, tous nos systèmes sont en arrêt, les serveurs, internet, toutes les plateformes sur lesquelles on travaille », a-t-il affirmé au Journal. « On peut parler de l’enseignement, nos enseignants qui n’ont plus accès à des serveurs ou à Internet (…) Le service de paie, des finances, des taxes, le transport, toutes les communications avec les parents en lien avec Mozaïk-portail, le site internet », a-t-il précisé.

Une enquête est en cours pour essayer de faire la lumière sur les événements. Le Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD) est impliqué pour soutenir le Centre de services scolaire.

Selon les informations préliminaires, le CSS du Fer serait le seul visé. Il ne s’agirait pas d’une attaque visant d’autres organismes que ce soit ailleurs dans la région, ou dans la province.

Au moment d’écrire ces lignes, on ignorait l’ampleur de l’événement et si des données avaient été compromises.

« Avoir une perte de renseignements personnels, ça pourrait être notre plus grande crainte. Puis, l’information qui est compromise, qu’on ne pourrait plus utiliser », a fait savoir M. Masse.

C’est une première pour le CSS du Fer, qui regroupe 16 écoles du territoire de Sept-Îles et Port-Cartier.