Baie-Comeau : un cœur bleu en appui aux personnes immigrantes

Par Karianne Nepton-Philippe 3:05 PM - 17 février 2026
Temps de lecture :

Les élus du conseil municipal de Baie-Comeau arborant le cœur bleu. Ils sont accompagnés de Clémence Richard, greffière et directrice des affaires juridiques, et de François Corriveau, directeur général. Photo courtoisie

Les membres du conseil municipal de Baie-Comeau ont intégré à leur tenue un cœur bleu lors de la séance ordinaire du 16 février. Ce geste se veut un soutien envers les personnes immigrantes qui se retrouvent actuellement dans l’incertitude.

La Ville de Baie-Comeau se dit sensible aux personnes immigrantes pénalisées par l’abolition du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) ou qui vivent de l’incertitude face aux modifications du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET).

Elle se joint donc à ce mouvement de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Le conseil a d’ailleurs adopté une résolution en appui à l’UMQ. 

« Pour une région comme la nôtre, qui tente de s’adapter depuis plusieurs années au déclin démographique, ces nouveaux arrivants jouent un rôle encore plus crucial dans notre quotidien », a déclaré le maire Michel Desbiens en début de séance.

« Leur choix de s’établir à Baie-Comeau, nous en sommes reconnaissants et fiers. Nous espérons donc que le gouvernement entendra le message collectif », a-t-il ajouté.

Ce dernier mentionne qu’il s’agit d’un message porté depuis bien longtemps. Il invite les personnes touchées par ces décisions gouvernementales à contacter l’équipe de Manicouagan Interculturelle | Emersion.

« Concrètement, les impacts sont préoccupants : des familles craignent d’être séparées, des étudiants remettent en question leur avenir, des employeurs s’inquiètent de perdre des travailleurs essentiels », a conclu le maire.

