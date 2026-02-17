Forestville plaide pour la relance de la traverse Rimouski–Forestville

La Ville de Forestville presse le gouvernement du Québec d’inscrire la relance de la traverse Rimouski–Forestville au cœur de ses priorités budgétaires.

Dans un mémoire déposé le 17 février dans le cadre des consultations prébudgétaires, l’administration municipale soutient que ce lien maritime représente « un enjeu stratégique majeur pour la mobilité, le développement économique et l’occupation du territoire » sur les deux rives du Saint-Laurent.

Selon la Ville, la reprise du service ne constitue pas seulement un projet de transport, mais un véritable outil de développement régional. « La traverse Rimouski–Forestville est bien plus qu’un simple lien maritime : elle est un pont économique, touristique et social entre la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent », peut-on lire dans le document transmis à Québec.

Dans son mémoire, Forestville rappelle que l’absence de traverse oblige les citoyens et les entreprises à effectuer d’importants détours routiers, ce qui entraîne des coûts supplémentaires et des délais considérables. La Ville soutient que la relance du service permettrait de réduire l’isolement géographique de la Côte-Nord et d’améliorer la fluidité des échanges interrégionaux.

« La reprise de la traverse favoriserait une meilleure intégration des marchés régionaux et contribuerait à renforcer les chaînes d’approvisionnement locales », est-il écrit. L’administration municipale estime que le projet s’inscrit pleinement dans les orientations gouvernementales visant à dynamiser les régions et à soutenir l’économie hors des grands centres.

Un levier économique et touristique

Forestville met également de l’avant les retombées économiques anticipées, tant pour la Côte-Nord que pour le Bas-Saint-Laurent. La Ville évoque l’impact positif sur les secteurs du tourisme, du commerce et des services, en plus de créer des emplois directs et indirects.

« La traverse constitue un moteur de vitalité pour nos entreprises locales et un attrait majeur pour les visiteurs qui souhaitent découvrir les deux rives du fleuve », indique le document. La municipalité rappelle que le corridor maritime offre une expérience distinctive qui favorise les séjours prolongés et les circuits touristiques interrégionaux.

Au-delà des considérations économiques, la Ville inscrit sa demande dans une perspective d’occupation dynamique du territoire. Elle soutient que la relance de la traverse contribuerait à consolider les services de proximité et à soutenir la démographie régionale.

« Investir dans la traverse Rimouski–Forestville, c’est investir dans la vitalité de nos communautés », affirme celle qui appelle le gouvernement à reconnaître le caractère structurant de l’infrastructure maritime.

Dans sa conclusion, Forestville demande au gouvernement du Québec de prévoir les sommes nécessaires à la relance du service dans le prochain budget et de confirmer son engagement à court terme. La Ville estime qu’un soutien financier stable et prévisible est essentiel pour assurer la viabilité à long terme de la traverse.

« Nous invitons le gouvernement à faire preuve de leadership et à poser un geste concret pour soutenir ce projet porteur pour nos régions », conclut le mémoire.

La balle est maintenant dans le camp de Québec, alors que les consultations prébudgétaires se poursuivent.