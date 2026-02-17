Le contrat est octroyé pour les travaux au Centre Henri-Desjardins 

La Ville de Baie-Comeau attribue le contrat pour la rénovation du Centre Henri-Desjardins à Construction Nicolas Avoine, de Pointe-Lebel, pour la somme de 6 190 508 $ plus taxes.

Rappelons que Construction Nicolas Avoine était le plus bas soumissionnaire dans l’appel d’offres lancé par la Ville. L’entreprise s’occupera donc des travaux d’aménagement des installations de curling et de réfection au Centre Henri-Desjardins.

« Il faut expliquer que ce n’est pas seulement pour le curling. On devait faire des travaux au Centre Henri-Desjardins, même si on avait pris la décision de garder la glace B. On devait faire le revêtement extérieur ou encore l’entrée électrique », explique le maire Michel Desbiens.

La Ville prévoit les travaux en 2026 pour une entrée en fonction du curling à l’hiver 2027.

20% plus cher

« Cet appel d’offres, même si élevé, n’a rien de surprenant. Dans ce cas-ci, notre estimation des coûts à l’interne était plus basse de 20%. Mais, il est difficile de prédire exactement les offres du marché », indique M. Desbiens.

La Ville a réussi à obtenir une aide financière pour ce projet. « Sur les 6,2 M$, un montant de 1,6 M$, soit environ 25%, provient du gouvernement du Québec », souligne le maire.

« Nos bâtiments ont besoin d’amour », réitère-t-il, alors qu’il soutient l’importance de l’optimisation des patinoires intérieures de Baie-Comeau.

Il indique aussi que le pavillon du Lac, qui héberge actuellement le curling, pourra servir à d’autres organisations sportives ayant besoin d’espace.

« Ça fait une vingtaine d’années que les membres du Club de gymnastique et la boxe ont des locaux loués au Cégep et dans les polyvalentes. Ce n’étaient pas les bonnes places pour eux. D’ailleurs, dans les prochains mois, ils devront se trouver d’autres locaux. »