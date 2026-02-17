Les terrains se vendent comme des petits pains chauds sur la rue des Campanules

Baie-Comeau vivra-t-elle en 2026 une véritable reprise de la construction résidentielle après des années de vaches maigres ? Si l’on se fie au nombre de terrains vendus ces derniers mois dans le secteur Amédée, il y a de fortes chances que si.

Des 10 terrains de la rue des Campanules propriété du Groupe Michaudville, de Mont-Saint-Hilaire, 7 ont trouvé preneurs entre septembre 2025 et janvier 2026. « Ce sont des gens qui projettent de construire au printemps », indique Manon Desmeules, courtière immobilière chez RE/MAX Distinction.

Mme Desmeules a obtenu en juillet 2025 le mandat de trouver des acheteurs pour le lot de terrains. En l’espace de quelques mois, les trois quarts des terrains étaient vendus. Ils étaient pourtant vacants depuis le lancement du développement résidentiel Amédée en 2013.

« C’est vraiment plaisant de voir ça. On sent qu’il y a de l’effervescence », se réjouit celle qui a confiance de trouver preneurs pour les trois terrains toujours à vendre.

Le dernier chantier de construction résidentielle dans le secteur Amédée remonte à au moins cinq ans, et possiblement un peu plus.

Manon Desmeules, courtière immobilière chez Remax, a bon espoir de vendre les trois derniers terrains. En juillet dernier, elle avait obtenu le mandat de vente de trouver des acheteurs pour un lot de 10 terrains. Photo Charlotte Paquet

Les raisons

Ce tour de force, la courtière immobilière l’explique de différentes façons, dont le fait qu’elle habite elle-même dans le secteur. « J’habite dans la rue. Je vis là et j’aime le coin », explique-t-elle d’abord. Une partie de ses arguments de vente viennent donc de son expérience personnelle.

Mais il y a évidemment plus. Comme elle l’explique, la construction d’un CPE en cours sur la rue des Hémérocalles ; la montée du prix des maisons disponibles sur le marché ; et l’ajustement à la baisse du prix des terrains afin d’être compétitifs ont contribué à susciter l’intérêt des acheteurs.

Faut-il rappeler que lors du développement du nouveau secteur résidentiel à deux pas de la rivière Amédée, la Ville de Baie-Comeau avait choisi d’imposer certaines contraintes architecturales concernant la construction des futures propriétés. Depuis, les exigences ont changé afin de favoriser la vente de terrains.

Nouvelle rue

La Ville a de nouvelles ambitions pour le développement Amédée. Une douzaine d’années après le début des travaux d’aménagement, la Ville a, en mars 2025, annoncé la création à venir d’une nouvelle rue, qui s’ajoutera à celles déjà en place.

Actuellement, on y retrouve la rue des Hémérocalles, qui relie le boulevard Pierre-Ouellet, au secteur domiciliaire, ainsi que les rues des Campanules, des Nénuphars et des Chardons.

Soulignons que la nouvelle intersection avec feux de circulation sur le boulevard Pierre-Ouellet à la hauteur de la rue des Hémérocalles, dont on parle depuis quelques années déjà et qui pourrait se réaliser en 2026, améliorera grandement la fluidité autour de l’accès au développement Amédée.