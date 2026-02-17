Parc Jean-Noël-Tessier : un emprunt de 14,5 M$ pour une nouvelle rue 

La construction d’une nouvelle rue sera nécessaire dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier, afin d’y prolonger les services municipaux et le réseau électrique. Pour ce faire, la Ville de Baie-Comeau fait une demande d’emprunt de 14,5 M$.

Plusieurs résolutions ont été adoptées lors de la séance du conseil le 16 février, toutes dans le but de se préparer à d’éventuels travaux.

« L’intérêt des promoteurs est réel envers notre site. Pour qu’il soit accueillant et attractif, nous devons mettre les investissements nécessaires qui rapporteront à la Ville », déclare le maire Michel Desbiens.

Les futures installations, comme Hy2gen, motivent cette démarche.

La Ville de Baie-Comeau a réalisé des plans à l’interne pour déterminer le meilleur scénario possible. Le but étant d’optimiser la préparation dans le parc avant l’installation de grandes entreprises.

« Il y a une portion où Hydro-Québec doit connecter l’industrie Hy2gen, mais il faut aussi apporter l’électricité aux autres entreprises qui veulent s’y installer », fait savoir M. Desbiens, toujours sans dévoiler quels sont les promoteurs avec qui la Ville discute présentement.

« En faisant la construction d’une rue parallèle, il faut faire la connexion du réseau », poursuit-il.

Avenue Jean-Noël-Tessier

Les quelques résolutions adoptées en séance concernent d’abord l’extension du réseau électrique d’Hydro-Québec ainsi que la création de l’avenue Jean-Noël-Tessier.

« C’est une rue parallèle du côté est, qui est située entre la route 389 et le lac Petit Bras », explique le directeur général de la Ville, François Corriveau.

« On l’appelle présentement la rue A. Au nord de la rue A, il y aura un petit tronçon, en direction dans un axe est-ouest, qui sera la rue B. Celle-là connecterait à l’entrée de service de Hy2gen. »

La rue A fera 1,5 à 2 kilomètres de long. Elle permettra le prolongement des réseaux municipaux, soit le réseau d’aqueduc et les égouts.

François Corriveau explique que cela aidera même le futur prolongement du lien ferroviaire de la Société du port ferroviaire de Baie-Comeau (SOPOR).

Demande d’emprunt

Le conseil municipal a donc déposé une demande de règlement d’emprunt de 14 533 900 $. Un emprunt déjà prévu au Programme triennal d’immobilisations.

« Dans ça, il y a la rue, le prolongement des services, l’aqueduc, l’égout, l’éclairage et les contributions que la Ville devra faire pour qu’Hydro-Québec vienne compléter le réseau dans le secteur », indique le directeur général.

L’échéancier des travaux n’est pas encore connu.

« C’est une résolution cohérente avec ce qu’on déclare depuis longtemps concernant le parc Jean-Noël-Tessier », lance Michel Desbiens, qui précise que l’intention est toujours de réaliser des travaux en gardant en tête l’idée d’aménager un écoparc.

Pas de crédit de taxes

La Ville de Baie-Comeau abolit aussi son programme de crédit de taxes pour les immeubles dans le parc Jean-Noël-Tessier.

Selon l’explication de M. Corriveau, il s’agit d’une demande du gouvernement du Québec afin de pouvoir obtenir une réponse positive à leur demande de financement. Elle sera avantagée si le programme est aboli.

Le programme qui était en place permettait à une nouvelle entreprise, si elle répondait dans les critères, d’obtenir un crédit de taxes sur une période de 5 ans.