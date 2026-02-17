(PHOTOS) Topla ! ouvre ses portes à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 1:25 PM - 17 février 2026
Temps de lecture :

Mikaël et Samuel Martel sont les franchisés des restaurants Topla ! et Jack le Coq. Photo courtoisie

Le restaurant de pâtes Topla ! a enfin ouvert ses portes le 17 février à Baie-Comeau, après plusieurs mois de travaux pour construire son bâtiment sur le boulevard Laflèche.

À la place du poulet de l’ancien PFK, on retrouve maintenant un emplacement pour les amateurs de plats de pâtes aussi gourmands les uns que les autres. 

La franchise située tout juste à côté, Jack le Coq, ouvrira quant à elle mardi prochain le 24 février. Les travaux à l’intérieur sont presque terminés.

Les jumeaux Mikaël et Samuel Martel, franchisés des deux bannières, étaient tout sourire pour accueillir leurs premiers clients à 11 h. Le restaurant s’est vite rempli et tout s’est déroulé rondement. 

« Je suis vraiment content de notre ouverture. Ça s’est bien passé et les gens ont eu l’air d’apprécier leur repas », mentionne Mikaël Martel qui prenait les commandes à l’accueil tandis que son frère était derrière les fourneaux. 

Plusieurs employés ont été embauchés pour assurer l’ouverture, mais les franchisés en recherchent encore quelques-uns pour compléter l’équipe. 

Voici quelques photos de l’ouverture :

Dans la salle à manger, on retrouve plusieurs banquettes ainsi que des tables pour déguster les plats sur place. Photo Johannie Gaudreault

Le restaurant Topla ! est situé à l’emplacement de l’ancien PFK sur le boulevard Laflèche. Un nouveau bâtiment a été construit. Photo Johannie Gaudreault

L’ouverture s’est bien déroulée le 17 février. Photo Johannie Gaudreault

Des ballons ont été disposés à l’entrée pour célébrer l’ouverture du restaurant.  Photo Johannie Gaudreault

