Salon du livre : des ateliers créatifs sur la différence présentés aux étudiants nord-côtiers

Par Nadia Dorval 11:51 AM - 17 février 2026
Temps de lecture :

L’autrice nord-côtière Noémie Pomerleau-Cloutier lors d’un des ateliers d’écriture qu’elle offre aux jeunes de la région. Photo courtoisie

L’autrice baie-comoise Noémie Pomerleau-Cloutier présente 16 ateliers d’écriture créative sur la thématique de la différence dans six écoles de la Côte-Nord.

« Il y a des textes qui sont particulièrement touchants sur la réalité que certains jeunes vivent », dit Mme Pomerleau-Cloutier.

Le Salon du livre de la Côte-Nord a lancé, la semaine dernière, la quatrième édition de son concours d’écriture destiné aux jeunes nord-côtiers de 16 à 25 ans. En lien avec la thématique du concours, Toutes les teintes de la différence, l’autrice Noémie Pomerleau-Cloutier présente jusqu’au 19 février des ateliers d’écriture dans des classes de secondaire 5, en adaptation scolaire, du collégial et de centres de formation aux adultes.

En tout, 16 classes de six établissements d’enseignement de Sept-Îles, Uashat mak Mani-utenam et Baie-Comeau seront visitées.

L’autrice nord-côtière durant un des 16 ateliers d’écriture portant sur la différence qu’elle présente aux jeunes de Sept-Îles, Uashat mak Utenam et Baie-Comeau. Photo courtoisie

Selon l’autrice, écrire est accessible à tout le monde.

« Il faut juste leur donner les moyens pour le faire. Le premier moyen, c’est s’asseoir, puis se faire assez confiance, avoir assez confiance en ses mots », dit Mme Pomerleau-Cloutier.

Depuis le début de sa tournée des classes nord-côtières, Noémie Pomerleau-Cloutier est impressionnée par la créativité et la vivacité d’esprit de la jeunesse d’ici.

« C’est arrivé que j’aie eu le poil qui me dressait sur les bras, parce que c’était beau ou que je suis venue les larmes aux yeux à cause du texte d’un ou d’une jeune », dit l’autrice.

L’autrice incite les jeunes à créer sans contraintes quant au style littéraire ou d’orthographe.

« Ils ne sont pas habitués d’être assez libres. Ça fait que, des fois, ça peut les déstabiliser au début, mais ils sont bons. Ils se lancent, puis ils essayent des choses. Moi, je les trouve super courageux et courageuses », dit Noémie Pomerleau-Cloutier.

Selon elle, les discussions en début d’atelier sur la différence amènent les jeunes écrivains à s’ouvrir sur leurs émotions et à créer des textes « coups de gueule ».

« Il y en a, souvent, les clowns de la classe qui, des fois, tu peux penser qu’ils ne vont pas participer et puis qu’au final bien, ils vont te faire un très long truc, très senti, juste parce que là, ils se sentent libres de le faire. Ou des gens plus renfermés vont se mettre à écrire des choses que tu n’aurais pas vues venir du tout », explique Mme Pomerleau-Cloutier.

Le concours d’écriture a été lancé pour la première fois en 2023, dans le but de stimuler l’écriture nord-côtière.

« On s’est dit : on veut donner un coup de pouce, nous, le Salon du livre à créer la relève de demain », explique la directrice générale du Salon, Mélanie Devost.

Les auteurs en herbe ont jusqu’au 13 mars pour soumettre un texte.

Vers la 42e édition

L’organisation de la 42e édition du Salon du livre de la Côte-Nord a présenté les auteurs de leur tournée littéraire jeunesse. On y retrouve des noms comme Yves P. Pelletier, Tristan Demers, l’autrice nord-côtière, Ericka Soucy, Alexandra Larochelle et Caroline Decoste.

L’événement littéraire dévoilera sa présidence d’honneur, les quatre auteurs à l’honneur et leur écrivain en résidence à la fin du mois.

« On a plusieurs nouveaux exposants. Il a fallu revoir le plan de salle. De grands nouveaux exposants, je ne dirais rien maintenant, mais c’est des grands groupes de distribution qu’on n’avait pas avant », dit Mélanie Devost.

Le dévoilement complet aura lieu le 31 mars.

