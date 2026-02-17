Un 2e projet de 56 logements dans l’air à Baie-Comeau

Par Charlotte Paquet 1:30 PM - 17 février 2026
Temps de lecture :

Directrice générale du groupe de ressources techniques Cité des bâtisseurs, Doris Rochette accompagne Les Habitations Manicouagan dans l'élaboration d'un deuxième projet de 56 logements abordables, un copier-coller avec le premier projet en cours de réalisation sur la rue Maurice-Parent. Photo archives

Les Habitations Manicouagan recherchent actuellement un terrain dans le secteur Mingan afin de réaliser un deuxième projet de 56 logements abordables, un véritable « copier-coller » avec l’immeuble en construction sur la rue Maurice-Parent.

« On veut refaire le projet back à back avec le même entrepreneur », confirme Doris Rochette, directrice générale de Cité des bâtisseurs, le groupe de ressources techniques qui accompagne l’organisme à but non lucratif promoteur du projet.

Le fait d’y aller d’une formule de copier-coller présente de nombreux avantages, selon Mme Rochette, qui parle d’économie au niveau de la conception des plans, des appels d’offres et des frais professionnels. 

Évidemment, l’idée de reproduire fidèlement l’immeuble de 56 logements, qui doit être livré en août 2026 ne date pas d’hier. Les professionnels y sont préparés depuis un an. La Ville de Baie-Comeau est également interpellée. « La Ville est au courant comment on travaille d’arrache-pied pour sortir les projets de terre. Le (service) développement économique nous soutient là-dedans. »

Pourquoi dans Mingan ?

La recherche de terrain s’effectue dans le secteur Mingan. Des négociations seraient en cours avec un propriétaire privé.

« La demande est vraiment au niveau du secteur Mingan », assure Mme Rochette. Elle croit que la proximité des services communautaires y est pour quelque chose. Pour un promoteur dans le développement de logements, la disponibilité des terrains est également plus grande que dans le secteur Marquette.

Bien qu’il s’agisse ici d’un copier-coller sur ce qui existe déjà, bien des étapes restent cependant à remplir avant de lever la première pelletée de terre, comme les études d’avant-projet, les analyses environnementales, les tests de capacité portante et le financement à compléter.

« Je pense qu’il va être difficile de commencer une construction avant le printemps 2027 », prévient la directrice générale. 

Les 56 logements en construction sur la rue Maurice-Parent représentent un investissement de plus de 20 M$. Rappelons que 180 personnes sont inscrites sur la liste d’attente. Le choix des heureux élus tiendra compte de divers critères de sélection.

À deux ans de son 50anniversaire d’existence, Cité des bâtisseurs poursuit sa mission première, celle d’accompagnement d’organismes à but non lucratif et de coopératives en habitation pour la réalisation de leurs projets de développement de logements communautaire. 

