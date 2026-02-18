À la recherche de Grands frères et Grandes sœurs à Baie-Comeau

Les Grands frères et les Grandes sœurs, vous connaissez ? Installé dans plusieurs villes du Québec et d’ailleurs au Canada, l’organisme souhaite prendre racine à Baie-Comeau et part à la recherche de bénévoles.

« Baie-Comeau, on a besoin de vous ! », lance l’organisation dans une publication Facebook qui circule depuis le 9 février.

Les Grands frères et les Grandes sœurs recherchent des bénévoles prêts à développer un lien significatif avec des jeunes de 14 à 21 ans ayant un historique de placement en famille d’accueil. Des gens de cœur prêts à devenir une personne positive avec ces jeunes en partageant diverses activités, comme bricoler, cuisiner, faire du plein air ou tout simplement jaser et passer du bon temps.

Ces gens deviennent ainsi des mentors pour des jeunes confrontés à des situations difficiles qui les rendent vulnérables. Et comme on le précise si bien, il n’est pas nécessaire d’être une personne extraordinaire pour remplir ce rôle. « Ta présence suffit », insiste-t-on.

Devenir un Grand frère ou une Grande sœur, c’est s’engager à une rencontre aux deux semaines d’une durée de deux à trois heures, et ce, pendant une période minimale d’un an. C’est aussi pouvoir être un modèle positif supplémentaire dans la vie d’un jeune.

Les personnes qui se sentent interpellées par l’appel peuvent remplir un formulaire disponible sur la publication Facebook de l’organisme.