Abolition du PEQ : la MRC de Manicouagan porte le coeur bleu

Les maires de la Manicouagan portaient le coeur bleu lors de la séance du conseil du 18 février, en soutien aux personnes affectées par l’abolition du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) et par les restrictions au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET).

Le conseil des maires a d’ailleurs uni chaque voix autour de la table en adoptant une résolution pour demander la mise en place d’une clause de droits acquis pour les orphelins du PEQ.

« C’est un dossier qui est unanime », lance le préfet de la MRC de Manicouagan, Guillaume Tremblay. « On parle de l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, les syndicats, les groupes communautaires et toute la société civile », déclare-t-il.

Ce dernier s’explique mal « la rigidité » du gouvernement du Québec à ce sujet.

La résolution de la MRC demande également au gouvernement du Canada de mettre en place une clause de droits acquis pour les travailleurs du PTET déjà au pays.

Elle souhaite aussi des mesures transitoires claires pour que les entreprises puissent garder à l’emploi les travailleurs étrangers déjà en poste, un rétablissement du processus de traitement simplifié et des solutions pérennes pour les besoins des PME québécoises.

M. Tremblay indique que les préfets des six MRC de la Côte-Nord ont eu une rencontre en virtuel avec le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration, Jean-François Roberge, le 13 février.

« Nous lui avons fait savoir les enjeux spécifiques à la Côte-Nord, comme la démographie. Une de recettes à privilégier pour renverser le déficit démographique de la Côte-Nord passe par l’immigration », dit-il.

« Au-delà de ça et des enjeux économiques, il y a un enjeu humanitaire. Ce sont des humains, ils sont incertains de leur sort. Ils ont adopté le Québec et se sont installés ici, mais tout d’un coup, ils ne sont pas certains de pouvoir rester », poursuit le préfet.

Pour lui et l’ensemble des maires de la Manicouagan, c’est « inacceptable ».

La MRC appuie donc, avec sa résolution, la mobilisation et les demandes formulées par l’UMQ. Celle-ci considère aussi que les mesures annoncées dans le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) sont insuffisantes pour corriger les effets de l’abolition du PEQ.