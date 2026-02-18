Attraction et rétention : un comité qui passe à l’action dans la Manicouagan

Le comité Attraction Rétention Manicouagan a dressé le bilan d’une année marquée par des avancées concrètes en logement, services de garde et intégration des nouveaux arrivants. Une mobilisation régionale qui vise un objectif clair : soutenir les entreprises et freiner le déclin démographique.

Le comité Attraction Rétention Manicouagan a tenu son bilan annuel le 15 janvier à Baie-Comeau, réunissant un peu plus de 60 participants issus d’une trentaine d’organisations du milieu socioéconomique. Cette rencontre a permis de faire le point sur les travaux réalisés au cours de la dernière année et de dégager les priorités à venir.

« Une fois par année, on invite tous les acteurs stratégiques du milieu pour présenter ce qu’on a avancé et surtout où est-ce qu’on s’en va », explique Stéphanie Gagné, conseillère en développement économique à la Ville de Baie-Comeau. Des ateliers de travail ont également permis de valider l’alignement des actions avec la vision du comité.

Mis sur pied en 2020, en pleine pandémie, le comité repose sur deux grandes orientations : aider les entreprises dans leur recherche de main-d’œuvre et renverser le déclin démographique. « Tout est vraiment axé autour de ces deux objectifs-là », résume Mme Gagné.

Au fil des ans, ces objectifs ont donné naissance à plusieurs chantiers structurants, dont l’accès au logement, les services de garde, l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants, le marketing territorial, la dynamisation socioculturelle et, plus récemment, le chantier Compétences d’avenir et emploi.

Le comité restreint, qui se réunit environ six à sept fois par année, regroupe notamment la Ville de Baie-Comeau, la MRC de Manicouagan, Services Québec, Émersion, le Regroupement des CPE de la Côte-Nord, Culture Côte-Nord et la North Shore Community Association. Le bilan annuel élargi inclut quant à lui des ministères, Hydro-Québec, la Société du Plan Nord et l’ensemble des municipalités de la MRC.

Depuis 2023, la Ville de Baie-Comeau assure le leadership du comité. « On y va vraiment avec le principe du football : on passe le ballon à l’organisation la mieux placée selon les dossiers et les ressources », illustre Stéphanie Gagné.

Des résultats concrets sur le terrain

Parmi les dossiers phares, l’accès au logement demeure un enjeu central. Le comité a présenté l’état d’avancement de plusieurs projets de construction de logements résidentiels, alors que le taux d’inoccupation demeure bien en deçà du seuil d’équilibre.

« On voit une légère amélioration, mais on sait que la pression va rester très forte avec les projets à venir », indique la conseillère en développement économique précisant qu’une nouvelle étude sortie en décembre 2025 dévoile un chiffre de 1,3 % comme taux d’inoccupation. Celui-ci s’établissait à 0,5 % auparavant.

Quant aux services de garde, la construction d’un nouveau CPE constitue une étape clé. « Si on ne construisait pas, on perdait ces places-là pour plusieurs années. La bâtisse est une première étape, après ça, on s’attaque à la main-d’œuvre », rappelle Mme Gagné, en soulignant l’importante mobilisation financière du milieu autour du projet.

Le chantier de l’accueil et de l’intégration a aussi livré des outils concrets, dont une trousse d’accueil composée de 16 fiches d’information, un guide destiné aux employeurs et un formulaire intégré permettant de mieux accompagner les nouveaux arrivants dès leur arrivée.

« L’objectif, c’est de s’assurer que les gens vivent une belle expérience ici et aient le goût de rester », explique Stéphanie Gagné. Cette trousse d’accueil est d’ailleurs une proposition de nouveaux arrivants ayant rempli un sondage.

Bien que le comité ne soit pas un organisme officiellement constitué, son modèle de concertation attire l’attention ailleurs au Québec. « On se le fait dire à l’extérieur : notre mobilisation est une force », note l’employée municipale avec fierté, évoquant des demandes de partage d’expertise provenant d’autres régions.

Cap sur 2026

Pour l’année à venir, le comité souhaite voir émerger de nouveaux projets de logements, mener à terme le projet Arrimage en immigration, poursuivre la stratégie de marketing territorial et compléter l’analyse des besoins de main-d’œuvre liée au chantier Compétences d’avenir.

« On n’est pas un comité où on vient juste parler. On est vraiment dans le faire, dans les actions concrètes », conclut Stéphanie Gagné. Une philosophie qui continuera de guider les travaux du comité jusqu’à la fin de son plan d’action, prévue en 2027.