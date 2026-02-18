Centre de prévention du suicide Côte-Nord : un élan record pour tisser l’espoir

Par Anne-Sophie Paquet-T. 11:30 AM - 18 février 2026
Temps de lecture :

Marc-Antoine Tremblay, président d’honneur, et Maude Cloutier, directrice générale du Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord, célèbrent l’annonce du montant record amassé lors du souper-bénéfice annuel. Photo Kassandra Blais

Mobilisée aux quatre coins de la région, la Côte-Nord a répondu à l’appel en multipliant les gestes concrets pour prévenir le suicide.

Dans le cadre de la Semaine de prévention du suicide, qui s’est déroulée du 1er au 7 février 2026, la Côte-Nord a redoublé d’efforts afin de sensibiliser la population et de renforcer la prévention.

Ateliers en milieu carcéral, match thématique du Drakkar, reconnaissance des premiers répondants et souper-bénéfice annuel, la solidarité nord-côtière s’est traduite en actions sur le territoire.

De plus, 344 breloques ont été remises aux premiers répondants de la région afin de souligner leur rôle essentiel auprès de la population.

Le souper-bénéfice, tenu le 6 février à Baie-Comeau, a permis d’amasser la somme record de 113 650 $. Ces fonds contribueront directement au nouvel hébergement de crise du Centre de prévention du suicide Côte-Nord.

Président d’honneur de l’événement, Marc-Antoine Tremblay a livré un témoignage personnel marquant. Ayant perdu son père par suicide alors qu’il se trouvait avec lui à Lévis, en pleine pandémie, il affirme qu’il aurait sollicité l’aide du centre s’il avait connu l’étendue de ses services. « Ils peuvent aider les familles, les personnes en détresse et même après une perte. Pour moi, c’est une mission d’en parler pour éviter que d’autres traversent ces épreuves seuls », confie-t-il au journal Le Manic.

Le Centre de prévention du suicide Côte-Nord rappelle que de l’aide est disponible en tout temps, notamment par téléphone (1-866-APPELLE), par texto (535353) et par clavardage en ligne.

