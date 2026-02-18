La MRC de Manicouagan veut améliorer son plan de marketing

Par Karianne Nepton-Philippe 6:30 AM - 18 février 2026
Une vue aérienne de la Ville de Baie-Comeau. Photo Ville de Baie-Comeau

Comment la MRC de Manicouagan peut-elle améliorer son marketing et réussir sa mission d’attraction et de rétention ? C’est la question à laquelle elle tente de répondre, notamment en passant par un atelier citoyen.

Le 4 février, la MRC a organisé un atelier virtuel avec la participation d’une dizaine de citoyens de l’ensemble des municipalités du territoire.

L’objectif était d’identifier les forces et les faiblesses actuelles, mais aussi de se donner des pistes de solutions pour l’avenir. « On cherche aussi à savoir pourquoi les gens quittent la Manicouagan. D’un autre côté, on veut aussi savoir ce qui les attire ici », explique la chargée de projet de la MRC, Annick Jacob.

Même si elle part avec de bonnes bases sur les enjeux qui touchent la région, comme l’accès au territoire et aux services, la MRC souhaite creuser plus loin. Un bilan sera réalisé d’ici la fin mars pour qu’elle puisse « établir sa stratégie d’attraction et de rétention pour la Manicouagan ».

Rappelons qu’au mois d’octobre, la MRC a officialisé un contrat d’une durée de cinq ans à la firme La Bande, pour un montant de 1 755 000 $.

Il s’agit donc d’une première initiative qui sert à donner un second souffle pour le marketing territorial de l’organisation, qui souhaite optimiser son image de marque Manicouagan – Terre de visionnaires.

De plus, sur son site, la MRC invite les gens à répondre à un sondage afin de connaître le portrait des Manicois et leur avis face aux enjeux de la région. 

Forestville plaide pour la relance de la traverse Rimouski–Forestville

Baie-Comeau : un cœur bleu en appui aux personnes immigrantes

Forestville plaide pour la relance de la traverse Rimouski–Forestville

Baie-Comeau : un cœur bleu en appui aux personnes immigrantes

