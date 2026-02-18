La Semaine des entrepreneurs à l’école de retour sur la Côte-Nord

Après une pause forcée en 2025, la Semaine des entrepreneurs à l’école reviendra en force dès février sur la Côte-Nord. Une conférence régionale à la polyvalente des Berges marquera le coup d’envoi de cette relance attendue, devant des élèves de 5e secondaire.

Suspendue l’an dernier en raison d’un manque de financement, la Semaine des entrepreneurs à l’école fera son grand retour en novembre 2026, à l’initiative de OSEntreprendre.

Pour souligner cette relance, une série de conférences événementielles sera organisée dans les 17 régions du Québec, en collaboration avec des établissements scolaires, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire.

Sur la Côte-Nord, le lancement régional est prévu le 18 février, de 10 h à 11 h 15, à la polyvalente des Berges. L’activité s’adressera aux élèves de 5e secondaire et prendra la forme d’une rencontre avec des entrepreneurs de la région.

Depuis sa création en 2017, l’initiative a permis à plus de 150 000 jeunes, du primaire à l’université, de rencontrer des entrepreneurs de leur milieu grâce à des milliers de conférences gratuites offertes directement dans les écoles.

L’objectif est simple : faire découvrir aux jeunes le parcours d’entrepreneurs d’ici, démystifier le monde des affaires et encourager le développement de l’esprit d’initiative.

Pour Sarah-Ève Côté, agente de projets jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord (CJE HCN), cet événement peut avoir un impact déterminant sur le parcours des jeunes.

« Chaque rencontre entre un jeune et un entrepreneur peut devenir l’étincelle qui transforme un parcours. En organisant cet événement, nous voulons nourrir la confiance, l’audace et les rêves de nos jeunes. Le Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord (CJE HCN) est fier de contribuer à faire rayonner l’esprit entrepreneurial qui anime notre région », dit-elle.

La rencontre débutera dans la grande salle avec la diffusion d’un message vidéo du ministre de la Jeunesse. Elle sera suivie d’un échange avec des entrepreneurs locaux qui viendront raconter leur cheminement, leurs défis et leurs réussites. Les élèves pourront ensuite poser leurs questions et discuter directement avec eux, dans un cadre propice au dialogue.

Responsable régional du Défi OSEntreprendre, le CJE HCN a reçu le mandat spécial d’organiser cette activité dans un court délai.