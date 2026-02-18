Lettre ouverte | 1-2-3dentiste.com

Vous avez probablement vu, à la télévision, cette publicité qui vous assure de retrouver le sourire en dénichant un dentiste près de chez vous. Par curiosité, j’ai visité ce site et, comme je m’y attendais, aucun dentiste de Baie-Comeau n’y est inscrit.

J’ai demeuré à Chute-aux-Outardes de 2005 à 2015 où j’étais suivie à la clinique Pierre Martin. Je suis retournée par chez moi de 2015 à 2023, année où j’ai pris la décision de revenir vieillir dans la paix et la nature de la Côte-Nord.

À mon retour en 2023, grande déception ; cette clinique a fermé ses portes depuis la pandémie. Dû à un épisode de maladie grave, je n’ai pu entreprendre immédiatement des démarches pour me trouver un nouveau dentiste.

Il y a quelques semaines, j’ai téléphoné à toutes les cliniques et une seule m’a inscrite sur une liste d’attente pour au moins un an. Merci à cette clinique ! Toutes les autres : un non catégorique, aucune liste d’attente. À celle de Forestville, ils ne prennent aucun nouveau patient à l’extérieur de leur municipalité.

J’ai relu l’article paru en novembre dernier dans ce journal sur le manque flagrant de dentistes en région, pas seulement ici. La réalité est telle qu’il faut sonner une cloche d’alarme pour que le gouvernement ou une autre instance décisionnelle se penche sur ce problème et trouve une solution à cette pénurie, sachant que la bouche et les dents sont un milieu propice à l’éclosion de différentes maladies.

Je comprends que la nouvelle assurance fédérale offerte aux aînés a permis à plusieurs personnes de ma génération de recevoir des soins dentaires à moindre coût. Cette situation nous oblige à nous déplacer dans une autre ville pour un simple nettoyage. Je trouve surtout désolant que les gens d’ici soient si résilients et se contentent d’aller à l’extérieur pour recevoir des soins de base. Pour moi, ce n’est pas normal en 2026.

Si d’autres personnes sont dans ma situation, de nouveaux arrivants qui ont peut-être même des enfants, ont-elles réussi à se trouver un dentiste ? Si oui, comment ? Pourrions-nous former un groupe de pression pour essayer de faire bouger le dossier ? Je crois qu’ensemble, les citoyens, nous pouvons brasser la cage et exiger des services bucco-dentaires de base pour nous-mêmes, peu importe notre âge, et pour nos enfants.

Souhaitant recevoir des réactions de votre part ou encore mieux, un rendez-vous chez un dentiste, vous pouvez communiquer avec moi via le journal.

Hélène Prémont, citoyenne de la Manicouagan