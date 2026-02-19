Bodh’aktan débarque sur la Côte-Nord avant une pause d’une durée indéterminée

Le groupe Bodh’aktan s’arrêtera sur la Côte-Nord dans les prochains jours, dans le cadre d’une tournée qui marquera une pause d’une durée indéterminée dans la vie du groupe.

Même si les musiciens du groupe Bodh’katan sont en bons termes, plusieurs d’entre eux mènent une carrière solo et souhaitent prendre un pas de recul. C’est pourquoi cette tournée hivernale sera la dernière avant un bon moment. « Tout en gardant nos racines, nous sommes tous un peu éparpillés sur le continent », raconte Alex Richard, résidant lui-même à Orlando et se produisant en solo depuis plusieurs années dans des pubs irlandais.

Luc Bourgeois y jouera de la cornemuse, instrument qu’il a appris à maîtriser dans une famille de descendance écossaise de l’Île-du-Prince-Édouard.

« Tout ce que Luc touche se transforme en or », s’émerveille son ami et collègue Alex Richard qui n’est pas en reste, puisqu’il jouera du bouzouki, un instrument grec repris par la tradition musicale celte irlandaise.

« J’ai appris à jouer ça sur le tas… comme tout le reste ! », explique le membre du groupe depuis sa fondation en 2011.

Les musiciens sont actuellement en train d’enregistrer un nouvel album, dont les chansons seront dévoilées au public durant la tournée.

Pour ceux qui ne connaissent pas Bodh’aktan, c’est un groupe qui aime brasser la cage musicalement. Ils ne donnent pas dans la poésie abstraite : leurs chansons parlent de fête, d’identité, de solidarité, de mer, de bière, de camaraderie, de fierté québécoise, et d’un certain goût pour la démesure.

Énergie et passion

Alex Richard, un des deux membres fondateurs de Bodh’aktan, assure que le groupe sera fidèle à ses habitudes ; l’énergie et la passion seront mises de l’avant, lors de leurs dates de concert sur la Côte-Nord.

Bodh’aktan entretient des liens privilégiés avec la région. Le second membre fondateur Alain Barriault est originaire de Havre-Saint-Pierre et l’univers maritime est au cœur des paroles de leurs chansons. D’ailleurs, le vidéo de Salut les disparus a été filmé entièrement sur la Côte-Nord.

Alain Barriault a annoncé qu’il sortira exceptionnellement de sa « retraite du groupe » pour monter sur scène, lors des deux spectacles prévus à la Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre les 25 et 26 février. Par la même occasion, le groupe compte célébrer ses 15 ans.

Bodh’aktan s’arrêtera aussi à Godbout le 22 février, ainsi qu’à Port-Cartier le 27 février.

Même s’il s’avère difficile de qualifier le style musical de Bodh’aktan, on doit reconnaître que cet alliage unique entre musique rock et traditionnelle celtique fait bouger.

« C’est une musique de feeling », explique Alex Richard.

Alors que les membres de Bodh’aktan étaient en tournée dans un des nombreux pays européens qu’ils ont visités, ils se sont rendu compte que la foule chantait leurs paroles sans même parler la langue.

« Ça prouve que notre musique a quelque chose de très rassembleur », explique Richard.