L’Aventure Lövgren couronne ses gagnants à Baie-Comeau

Sous des conditions hivernales idéales, 36 fondeurs ont pris part dimanche à la 47e édition de L’Aventure Lövgren, au Club de ski de fond Norfond. Entre performances chronométrées et participation récréative, l’événement a une fois de plus rassemblé la communauté autour du ski de fond.

Présentée le 15 février au Club de ski de fond Norfond, l’activité était organisée par la Corporation Loisirs Manicouagan, en collaboration avec le centre Norfond et l’Unité régionale de loisir et de sport de la Côte-Nord (URLSCN). La météo clémente et la qualité du parcours ont contribué au succès de cette édition.

Au total, 36 participants issus principalement de Baie-Comeau, mais aussi de Pointe-aux-Outardes et de Sept-Îles, ont pris le départ sur différentes distances (1 km, 3 km, 6 km, 9 km, 12 km et 21 km).

Les faits saillants sportifs

Chez les plus jeunes, au parcours de 1 km, Eléna Chouinard et Marie-Hélène Fournier sont arrivées respectivement aux premier et deuxième rangs, tandis qu’Alexis Poitras (1er), Hubert Desgagnés (2e) et Félix Bouchard Petit (3e) ont pris les premières positions du côté masculin.

Sur la distance de 3 km, Stella Routhier (U10) a complété son parcours en 0 h 22 min 21 s.

Au 6 km, Léo Ouellet (U16) a enregistré un temps de 0 h 18 min 4 s, devant Samuel Bertrand (U14 — 0 h 21 min 43 s) et Zack Desbiens (U14 — 0 h 31 min 49 s).

De gauche à droite, Zack Desbiens, Léo Ouellet et Samuel Bertrand ont bien performé au parcours de 6 km. Photo courtoisie

Dans les catégories maîtres et seniors, plusieurs performances ont retenu l’attention.

Meggy Fillion (maître 2 – 6 km) et Sarah Gaudreault (maître 2 – 9 km) étaient seules dans leur catégorie respective et ont donc obtenu la première place.

Chez les hommes, au 9 km, Frédéric Bertrand (maître 2) a réalisé un temps de 0 h 54 min 53 s et a ainsi pris la première position. Il était suivi de Sylvain Pelletier (1 h 48 s) et d’Yves Morin (1 h 23 min 25 s).

Du côté des femmes, pour le 12 km, Sandra Bernard a enregistré un temps de 1 h 13 min 43 s, devançant Sara Marmen (1 h 30 min 49 s) et Émie Castonguay (1 h 30 min 49 s). Au 21 km, Danielle Pedneault de Pointe-aux-Outardes s’est illustrée en terminant au premier rang (1 h 39 min 52 s). Cindy Miller et Dominique Duquette sont arrivées ex aequo avec un temps de 1 h 57 min 18 s.

C’est Danielle Pedneault de Pointe-aux-Outardes qui a terminé au premier rang chez les femmes au 21 km. Photo courtoisie

Sur les plus longues distances masculines, au 12 km, Yves Tremblay (Maître 4) a été le plus rapide avec 01:06:27. Il a précédé Dany Côté (01:10:51) et Réjean Lévesque (1 h 13 min 42 s).

Au parcours de 21 km, c’est David Bellavance qui a signé le meilleur chrono (1 h 38 min 43 s) pour s’imposer devant Simon Ouellet (1 h 39 min 3 s) et Stéphane Lajoie (1 h 41 min 18 s).

David Bellavance a été le plus rapide chez les hommes au 21 km. Photo courtoisie

Un hommage bien vivant

Le nom Lövgren rend hommage à un homme clé de l’histoire du club. « Le Club de Ski Norfond, ils l’ont débuté en 1972, mais il a été incorporé en 1973 par ce monsieur Lövgren. C’était un ingénieur qui travaillait à ce moment-là à la papetière. C’était un Suédois », a raconté Raymond Gagné au Manic il y a un an.

À l’époque, le ski de patin n’existait pas encore et le club misait principalement sur le style classique. Aujourd’hui encore, l’événement conserve une dimension accessible et conviviale.

« Il y a un volet compétitif, mais aussi une partie non chronométrée où les participants peuvent simplement profiter du plein air et du plaisir du ski de fond », précisait M. Gagné.

La journée s’est conclue dans une ambiance chaleureuse à l’accueil du club, favorisant les échanges entre skieurs et bénévoles.