Dagenais règle le cas du Drakkar

Par Sandro Celant 9:57 PM - 20 février 2026
Temps de lecture :

L’attaquant Maddox Dagenais (à gauche) a sonné la charge avec trois buts et une passe dans la victoire facile de 6-0 des Remparts sur le Drakkar. Photo John-James Blanchette

L’attaquant Maddox Dagenais a vite réglé le cas du Drakkar, vendredi soir, quand il a mené les Remparts de Québec vers une victoire facile de 6-0 sur la glace du Centre sportif Alcoa.

L’excellent numéro 26 a volé le spectacle en attaque avec une performance de trois buts et une passe dans cette deuxième conquête en deux soirs pour les visiteurs de la Vieille Capitale.

Auteur des deux premiers filets de son club en première période, le grand ailier gauche a complété son tour du chapeau, au début du troisième tiers, avec un puissant tir frappé dans la partie supérieure.

Étoile incontestée de la rencontre, le patineur de 17 ans a été l’un des chefs de file des Remparts qui, pour un deuxième match d’affilée, ont dominé la rencontre d’un bout à l’autre.

Jour de la marmotte

Sur le plan collectif, l’expression « le jour de la marmotte » résume très bien la performance collective du Drakkar qui a connu une autre sortie très difficile devant les 1176 spectateurs très discrets dans les gradins.

Après avoir été bafoués 6-1, la veille, on aurait pu croire que les vikings du navire afficheraient plus de hargne et de caractère pour tenter de rebondir, mais ce fut loin d’être le cas.

Bénéficiant d’un avantage numérique au tout début de la rencontre, les locaux ont à peine diriger un tir au filet et n’ont jamais été menaçants en territoire ennemi.

L’adversaire a vite sonné la réplique et s’est ensuite mis en marche face à une formation fragile et démunie, qui n’a jamais été capable de suivre la cadence durant les 60 minutes de cette partie.

« C’est vrai que c’est décevant. L’implication physique n’a jamais été là pour les batailles le long des bandes et personne n’a voulu payer le prix », a déploré l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Après la défaite de jeudi soir, le pilote avait parlé de fierté pour tenter de secouer ses hommes à réagir. Disons que le message n’a pas trop bien passé. « Ce n’est pas facile. Les joueurs semblent avoir régressé dernièrement et tout ce que nous avons pratiqué cette semaine n’a pas donné grand-chose ».

En vitesse

Antoine Dorion et Joshua Brady ont aussi fait bouger les cordages pour les vainqueurs, qui ont dirigé 35 tirs en direction du gardien de but Mathias Hernandez, laissé à lui-même plus souvent qu’à son tour.

Petit retour sur le premier duel (jeudi soir) de ce programme double face aux Remparts afin de souligner le 300e match en carrière dans la LHJMQ pour le juge de ligne baie-comois Éric Poirier.

Victime de six revers d’affilée, le Drakkar tentera à nouveau de se reprendre, dimanche après-midi (15 h), alors qu’il recevra la visite des Huskies de Rouyn-Noranda.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le Drakkar perd la première manche

Blessures : le Drakkar perd deux éléments importants

Le Drakkar livre une bonne bataille à Chicoutimi

Emplois vedettes

Vice-présidente ou vice-président au développement durable et aux partenariats en territoire nordique 2026-376-351

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Drakkar

Le Drakkar perd la première manche

Consulter la nouvelle
Actualité

Blessures : le Drakkar perd deux éléments importants

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 18 février 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 8 mars 2026

Concours semaine de relâche

Participer