Fermeture temporaire de la bibliothèque Alice-Lane à Baie-Comeau

Par Anne-Sophie Paquet-T. 3:29 PM - 20 février 2026
Temps de lecture :

Bibliothèque Alice-Lane. Photo archives

La Bibliothèque Alice-Lane est fermée temporairement jusqu’au lundi 23 février inclusivement en raison d’un incident survenu au sous-sol du bâtiment à la suite d’une livraison d’huile pour le système de chauffage.

Selon le directeur des communications de la Ville de Baie-Comeau, Mathieu Pineault, un déversement d’huile s’est produit quelques jours après le remplissage, provoquant des émanations persistantes et incommodantes. « On n’avait pas le choix de fermer temporairement la bibliothèque », a-t-il indiqué, précisant que le nettoyage a déjà été effectué, mais qu’une évaluation environnementale est nécessaire avant la réouverture.

Une réévaluation est prévue lundi en matinée, et une décision concernant la reprise des activités devrait être communiquée en début d’après-midi. La fermeture pourrait être prolongée si des interventions supplémentaires sont requises.

L’activité Nuit d’écriture, prévue ce soir, est maintenue, mais déplacée au Pavillon Mance. Les participants inscrits ont été mis au fait de cette situation selon le porte-parole de la Ville de Baie-Comeau. 

Entre-temps, la Ville rappelle que les usagers peuvent continuer d’accéder au service de prêt numérique de la bibliothèque à partir de leur compte en ligne.

