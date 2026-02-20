Jeux du Québec | La Septilienne Laurianne Rodgers portera le drapeau pour la cérémonie d’ouverture

C’est la judoka Laurianne Rodgers qui mènera la marche de la délégation Côte-Nord à la cérémonie d’ouverture de la 60e Finale des Jeux du Québec à Blainville.

Forte de trois médailles d’or en compétitions provinciales cette saison, Laurianne Rodgers agira comme porte-drapeau de la Côte-Nord. La cérémonie d’ouverture est à l’horaire pour le vendredi 27 février, en soirée.

C’est son père, Dave, qui lui a fait l’annonce. L’athlète âgée de 15 ans pensait que c’était une blague. Elle ne le croyait pas.

Elle a rapidement compris que c’était la vérité.

« J’ai crié », a-t-elle dit au Journal. « J’étais vraiment contente. »

La judoka de l’Académie de judo de Sept-Îles ne s’attendait pas à cet honneur, même si elle avait l’ambition de l’être après sa première expérience aux Jeux du Québec, à Sherbrooke, en 2024.

Elle se souvient aussi que Sara-Anne Beaudin, athlète en judo, avait porté le drapeau à la cérémonie de fermeture des Jeux de 2023 à Rivière-du-Loup.

La cheffe de la délégation Côte-Nord, Sarah Richard Tremblay, a expliqué ce choix par les performances de la Septilienne et « elle s’était démarquée par de belles valeurs à sa première participation aux Jeux ».

« Elle incarne parfaitement l’esprit d’équipe, et elle transmet une énergie positive à tout le groupe et rayonne par son dynamisme », a mentionné Sophie Lapointe, membre du personnel d’entraîneurs de judo pour la région aux Jeux.

L’or dans la mire

Pour sa compétition sur les tatamis. Laurianne Rodgers, qui combat chez les moins 52 kg, sera en action le samedi 28 février.

Après avoir terminé sur la plus haute marche du podium aux coupes Louis-Page (Jonquière, en novembre), Gadbois (Repentigny, en janvier) et Daniel Hardy (Québec, en février), la judoka de Sept-Îles veut essayer d’avoir l’or aux Jeux.

« Je veux me dépasser et rendre fière mon club ».

Comment perçoit-elle la pression d’être la favorite ? Elle ne voit pas ça de façon négative. « Je veux juste me dépasser encore plus. Je suis habituée avec le stress », a-t-elle conclu.