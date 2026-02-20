Un appartement pour la transition des jeunes provenant du réseau de la protection de la jeunesse

Les jeunes qui quittent le réseau de la protection de la jeunesse ont maintenant une nouvelle ressource pour les aider pour le passage à l’âge adulte. Il s’agit du projet d’appartement Le Passage, qui débute à Baie-Comeau et à Port-Cartier.

« Nous avons constaté qu’on avait besoin d’un lieu comme celui-ci pour héberger nos jeunes qui sont en transition à la vie adulte », déclare Nadia Denis, directrice de la protection de la jeunesse au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) de la Côte-Nord.

« On parle de tout ce qui est de la transition à la vie adulte, traverser cette période-là et avoir les habiletés essentielles pour ce que soit un succès pour eux. […] Un lieu où ils sont aussi soutenus. On a des éducateurs qui sont présents et qui les accompagnent», poursuit-elle.

Le CISSS Côte-Nord s’est allié avec l’Office municipal d’habitation (OMH) pour développer ce projet d’accompagnement des jeunes. Pour ce qui est de l’appartement à Baie-Comeau, il appartient à l’OMH et le CISSS est en mesure d’héberger les jeunes depuis le mois de septembre.

Ces ressources permettent d’accueillir trois jeunes dans la région de Baie-Comeau et trois jeunes dans la région de Port-Cartier, selon deux modalités d’accueil distinctes.

Des séjours exploratoires sont offerts aux jeunes dès 16 ans afin, qui peuvent expérimenter certaines habiletés préalables à la vie en appartement. Il y a aussi des séjours d’hébergement d’une durée allant d’un jour à six mois, renouvelables, pour les jeunes âgés de 17 et demi à 25 ans.

Nadia Denis, directrice de la protection de la jeunesse au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) de la Côte-Nord. Photo Karianne Nepton-Philippe

L’accompagnement

« C’est une place qui permet d’avoir une transition plus harmonieuse, à partir parfois d’un milieu davantage encadré comme le centre de réadaptation ou dans les familles d’accueil. Ça s’inscrit aussi dans un désir de faciliter leur réseautage avec la communauté. On travaille en collaboration avec différents collaborateurs et organismes de la région », fait savoir Mme Denis.

Chaque jeune qui effectue un séjour par l’appartement Le Passage bénéficie d’un plan personnalisé, révisé et suivi par une équipe formée d’éducatrices et d’éducateurs spécialisés du Programme de qualification des jeunes (PQJ), qui effectuent des visites régulières pour offrir soutien et accompagnement.

Cette transition leur permet de vivre des expériences dans un endroit sécuritaire où ils ont plus de liberté, mais d’apprendre à réaliser des tâches comme faire un budget, cuisiner et s’adapter à la vie en appartement.

« Avec le programme Qualification jeunesse et le projet d’appartement Le Passage, on vise à réduire les risques que les jeunes se retrouvent dans des situations d’itinérance », ajoute la directrice.

Kateri Champagne Jourdain, ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Yves Montigny, député de René-Lévesque, Nadia Denis, directrice de la protection de la jeunesse, et Jean-François Miron, directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) de la Côte-Nord. Photo Karianne Nepton-Philippe

Soutien du gouvernement

Une entente renouvelable a été conclue avec l’Office d’habitation de Manicouagan et l’Office municipal d’habitation de Port-Cartier pour une enveloppe récurrente de 100 000 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Pour souligner la mise sur pied de ce projet, la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque, Yves Montigny, ont visité les lieux à Baie-Comeau le 20 février.

« L’issue du projet est d’outiller les jeunes qui sortent de la DPJ pour qu’ils puissent éventuellement voler de leurs propres ailes. C’est pourquoi le projet est important. Sur la Côte-Nord, les besoins sont grands pour l’accompagnement pour les jeunes », lance Kateri Champagne Jourdain.

Cette dernière souligne le travail de collaboration qui a fait en sorte que le projet réussisse.

« On a un beau projet à Baie-Comeau et un projet similaire à Port-Cartier, mais il y a aussi de la place pour d’autres projets dans d’autres municipalités ou à Sept-Îles, par exemple, où le milieu veut être partenaire », soutient la ministre.