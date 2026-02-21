Grands frères et Grandes sœurs : la campagne de charme fonctionne à Baie-Comeau

La campagne de charme des Grands frères et Grandes sœurs à Baie-Comeau fonctionne. L’appel à l’engagement bénévole lancé par l’organisme a été entendu par une douzaine de personnes en quelques jours, soit de possibles mentors pour des jeunes de la Direction de la protection de la jeunesse.

“ Baie-Comeau, on a besoin de vous ! ”, a lancé l’organisation dans une publication Facebook qui circule depuis le 9 février. L’opération de visibilité se poursuivra en mars par le truchement d’une vidéo promotionnelle projetée dans les cinémas de la Côte-Nord.

Présents dans plusieurs villes du Québec et ailleurs au Canada, Grands frères et Grandes sœurs souhaitent prendre de l’expansion en territoire nord-côtier. Il y a quatre ans, Marie-Hélène Demers, directrice générale des Grands frères et Grandes sœurs de la Montérégie, a accepté le mandat de développer les activités sur la Côte-Nord et la Gaspésie. “ Ça a pris du temps avant de s’établir. Le démarchage a été long, mais on commence à faire plus de publicité parce que j’ai quelqu’un maintenant qui travaille à temps plein pour la Côte-Nord. ”

La réponse reçue à la récente publication Facebook réjouit Mme Demers. “ On a des jeunes en attente, mais la beauté, c’est que la communauté est vraiment extraordinaire puisqu’il y a au moins 12 personnes qui ont levé la main pour être mentors juste dans la région de Baie-Comeau. ”

Le processus de sélection suivra son cours. Les candidats sont prêts à contribuer à la mise en place d’un lien significatif avec des jeunes de 14 à 21 ans ayant un historique de placement auprès de la DPJ.

Des jumelages réussis

L’organisme des Grands frères et les Grandes sœurs travaillent de concert avec le centre jeunesse pour établir des assises solides à Baie-Comeau. Dès l’arrivée de nouveaux mentors, explique la directrice générale, leurs profils sont remis à ses intervenants afin d’identifier des jeunes qui y correspondent et ainsi favoriser les jumelages.

Comme aucun autre programme des Grands frères et Grandes sœurs n’existe sur la Côte-Nord, il arrive que des jeunes de moins de 14 ans soient dirigés vers un jumelage parce que le besoin est là. Mme Demers espère qu’un rehaussement du budget permettra de combler le vide de services pour les 6 à 14 ans.

Jusqu’à maintenant, les jumelages sont en cours dans les villes de Baie-Comeau et de Sept-Îles. La prochaine localité sur le radar de l’organisme est Havre-Saint-Pierre.

“ Ce qui se passe présentement dans les centres jeunesse, c’est qu’il y a beaucoup de jeunes institutionnalisés, donc ils ne sortent jamais. Sur la Côte-Nord, ce qu’ils veulent, c’est que les jeunes sortent justement et développent un lien significatif avec un adulte autre que leur intervenant ”, poursuit Marie-Hélène Demers.

Comme elle le souligne, pour un jeune de la DPJ, qu’un adulte prenne la peine de prendre des nouvelles de son récent examen de mathématiques ou de ses émotions du moment représente beaucoup. “ La plupart n’ont personne d’autre dans la vie que leur intervenant de la DPJ. ”

Embarquer dans l’aventure des Grands frères et Grandes sœurs, c’est s’engager à une rencontre aux deux semaines d’une durée de deux à trois heures, et ce, pendant une période minimale d’un an. C’est aussi pouvoir être un modèle positif supplémentaire dans la vie d’un jeune.

Les personnes qui se sentent interpellées par l’appel peuvent remplir un formulaire disponible sur la publication Facebook de l’organisme.