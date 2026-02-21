Tadoussac pense à une taxe touristique

Destination prisée au Québec et à l’international, Tadoussac fait face à une pression croissante sur ses infrastructures et ses services. La Municipalité étudie plusieurs solutions, dont la création d’une taxe touristique locale.

La Municipalité de Tadoussac souhaite adapter son modèle de financement à la réalité d’un village de moins de 1 000 résidents permanents qui accueille chaque année des milliers de visiteurs.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le maire Claude Brassard souligne que la notoriété grandissante de la localité, bien qu’elle soit une source de fierté collective, entraîne des défis financiers majeurs.

« Au cours des dernières années, Tadoussac s’est imposée comme l’une des destinations touristiques les plus reconnues au Québec et à l’international. Nous en sommes collectivement fiers. Mais cette reconnaissance amène aussi une pression importante sur les infrastructures, les services municipaux et l’environnement. Une pression qui dépasse largement la capacité financière d’une population de moins de 1 000 résidents permanents », affirme-t-il.

Selon le maire, malgré une gestion qualifiée de rigoureuse et la présence de revenus autonomes, le modèle actuel atteint ses limites. « Les taxes municipales et les subventions, bien qu’essentielles, ne suffisent plus à couvrir l’ensemble des besoins liés à l’entretien, à l’amélioration et à la protection de nos installations et de notre milieu de vie », précise-t-il.

Une taxe touristique à l’étude

Parmi les avenues envisagées figure la diversification des sources de revenus. La Municipalité souhaite obtenir du gouvernement un statut particulier qui lui permettrait d’instaurer une taxe touristique locale.

« Cette contribution, assumée par ceux qui bénéficient directement de nos services, serait dédiée à l’entretien de nos infrastructures publiques, au soutien des activités culturelles et communautaires et à l’amélioration de l’expérience tant des citoyens que des visiteurs », explique le maire.

Dans un contexte où Tadoussac figure, selon lui, parmi les trois destinations touristiques québécoises les plus connues à l’international, cette mesure « apparaît non seulement juste, mais essentielle ».

Mutualisation des dépenses

La Municipalité évalue également la possibilité de mutualiser certaines dépenses avec d’autres municipalités ou partenaires régionaux. Cette approche pourrait notamment permettre de partager les coûts de services spécialisés, de regrouper certains achats ou équipements, d’améliorer l’efficacité administrative et de réduire les pressions budgétaires locales.

« Cette approche, déjà utilisée ailleurs au Québec, représente une voie responsable et pragmatique pour optimiser nos ressources », indique Claude Brassard.

L’objectif, selon lui, demeure le même : « assurer la vitalité et la durabilité de Tadoussac, protéger son caractère unique et maintenir une qualité de vie dont nous sommes fiers ».

Au cours des prochains mois, l’instance municipale prévoit entamer des discussions avec le gouvernement ainsi qu’avec ses partenaires régionaux. La population sera tenue informée de l’évolution du dossier.

« Ces choix structurants se prennent avec vous et pour vous », conclut l’élu, qui promet de partager prochainement la réflexion municipale sur la mutualisation des services.