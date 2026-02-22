La Côte-Nord racontée par ses auteurs

L’écrivain et anthropologue de formation Philippe-Daniel Clément lance un nouveau livre sur les contes et légendes de la Côte-Nord, dans lequel il laisse la parole aux auteurs locaux pour qu’ils racontent leur région.

C’est une entreprise qui est née du désir de compléter ce qu’avait commencé le regretté Victor Lévy-Beaulieu.

« Il avait commencé à écrire une série de livres sur les contes, les récits et les histoires de différentes régions du Québec. Par contre, il n’avait jamais fait la Côte-Nord, et je tente de combler le vide avec mon livre », détaille l’écrivain.

L’ouvrage Contes, légendes et nouvelles de la Côte-Nord fait suite à un livre similaire qu’il a édité pour la région de la Mauricie.

Le principe est le même : aller chercher des écrivains et auteurs locaux pour qu’ils animent par écrit l’histoire de leur région.

Des lancements auront lieu les 21 avril à Baie-Comeau et le 22 avril à Sept-Îles pour le livre publié par la maison d’édition Wampum.

De Tadoussac à Blanc-Sablon

Toutes les parties de la région seront à l’honneur dans le livre, abordées par 62 plumes en majorité nord-côtières.

Parmi les auteurs qui ont participé, on note la présence de Gilles Vigneault, Mélissa Mollen-Dupuis, Simon Gauthier et Bérangère Landry pour ne nommer que ceux-ci.

Rassembler tous les textes a demandé environ deux ans. Le cadre du livre permettait à peu près tout à l’exception de la poésie.

Philippe-Daniel Clément a laissé davantage d’espace aux nouvelles, qui donnent quelque chose d’accessible pour mieux comprendre l’âme de la région.

« Même Gilles Vigneault m’a soumis un poème que j’ai refusé. J’ai osé lui dire non », ironise-t-il en spécifiant qu’il a plutôt choisi un autre de ses textes.

Philippe-Daniel Clément laisse la place aux auteurs de la Côte-Nord pour raconter ses contes, ses légendes et ses histoires. Photo Leslibraires

Faire revivre l’histoire

Même si chaque texte s’inspire de la région, de son littoral, de l’intérieur des terres, des villes et villages, Philippe-Daniel Clément parle d’une œuvre quand même accessible.

« C’est fait pour tout le monde, et c’est une excellente introduction à la Côte-Nord en général, mais aussi du point de vue historique », indique-t-il.

Les œuvres individuelles font également référence à l’histoire des allochtones, mais englobent également la mythologie innue et ses légendes.

« On voit aussi des personnages comme les jésuites Paul Le Jeune ou Pierre-François-Xavier de Charlevoix. On apprend vraiment toutes sortes de choses », divulgue l’auteur.

La Haute-Côte-Nord se prête au jeu

En Haute-Côte-Nord, deux autrices ont été contactées par Philippe-Daniel Clément. Il s’agit de Dany Chartrand des Bergeronnes, connue sous le nom de Mme Chose, et d’Élianne Tremblay des Escoumins.

Dans le cas de Mme Chose, c’est un de ses anciens textes en forme de nouvelle qui a attiré l’œil de Philippe-Daniel Clément. Il avait été produit pour un projet scolaire avec une école de Baie-Trinité, il y a une dizaine d’années.

“ Chaque fois que je le lis en micro ouvert ou dans d’autres événements, c’est un succès et ça parle aux gens. Ça parle du passage de l’enfance à l’adolescence, mais ancré dans la particularité de la Côte-Nord où les distances sont grandes entre les petits villages ”, raconte-t-elle.

“ C’est vraiment une nouvelle sous forme de fiction, mais fortement inspirée d’une élève qui finissait sa 6e année et qui devait aller au secondaire. Je suis bien fière qu’il va avoir une deuxième vie et qu’il va continuer à parler aux gens ”, complète Dany Chartrand.

Une nouvelle inédite

Du côté d’Élianne Tremblay, c’est un tout nouveau texte qui a été écrit pour le livre de M. Clément.

“ Au moment où il m’a contacté, j’étais vraiment occupée. Mais j’ai beaucoup aimé son concept et je lui ai envoyé de quoi pour mettre dans son livre ”, rapporte l’écrivaine des Escoumins, qui a fait paraître son quatrième roman à l’automne 2025.

Sa nouvelle concerne “ la mère de tous les Tremblay ”, l’ancêtre Ozanne Achon. “ Je trouvais ça important de raconter ce qu’on sait de nous, quelque chose de frais qui reflétait la Côte-Nord et son histoire ”, souligne-t-elle.

On suit donc la vie de celle qui était une des Filles du roi, et qui débarque en Nouvelle-France pour trouver mari. “ Elle a eu 12 enfants en peu de temps et seuls 10 ont survécu. On entend ses peines et son chagrin, c’est comme si elle écrivait une lettre à une amie ”, révèle l’autrice

Le livre Contes, légendes et nouvelles de la Côte-Nord possède 412 pages et sera bientôt en vente dans les librairies.